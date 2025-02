(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 *Agricoltura. Iaia ( FdI), l’assessore regionale Pentassuglia pensi a risolvere i problemi, piuttosto che a creane altri. Sulla Xylella dalla regione Puglia solo disastri*

“Dimostrando scarsa volontà di collaborazione, l’assessore Pentassuglia anziché accogliere di buon grado l’arrivo di ben 30 milioni di euro per gestire il problema Xylella, si lamenta perché ci sarà un bando ad hoc finalizzato alla assegnazione dei fondi. Questa cosa mi meraviglia, in quanto se tempo è stato perso fino ad ora, non è certamente colpa del governo nazionale ma, come tutti sanno, della gestione disastrosa di questo problema da parte della regione Puglia, alle prese per anni con metodi vicini all’alchimia e lontani da ogni ricerca reale sul campo.

Ci dicano Emiliano e Pentassuglia cosa ha fatto la regione per contrastare la Xylella e come sono stati spesi i fondi stanziati? Basta percorrere alcune zone del Salento per accorgersi dell’inerzia. Il paesaggio pugliese è completamente cambiato, con danni economici ma anche storico culturali incalcolabili. I meravigliosi ulivi pugliesi sono scomparsi in larga parte della regione, demoliti (questi sì) dall’ incompetenza del governo regionale. E adesso, qualcuno viene pure a farci lezione?”

Così on. Dario Iaia, deputato FdI/ presidente provinciale FdI Taranto