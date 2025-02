0215 libriamoci autori del golfo – mazzini

(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

“Libriamoci – Autori del Golfo”

La Spezia, 15 febbraio 2025 – Continuano a febbraio gli appuntamenti di “Libriamoci – Autori del Golfo”, una parte della quattordicesima edizione di Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque fortemente voluta dall’Amministrazione Peracchini dedicata agli autori spezzini che hanno partecipato alla manifestazione di interesse al fine di presentare i loro libri nell’ambito delle attività collaterali alla tradizionale rassegna.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e libera fino ad esaurimento posti.

Mercoledì 19 febbraio ore 17.30 presso la Biblioteca Civica “U. Mazzini”

Giorgio Pagano (curatore), “Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto”

In questo libro Tra utopia e realismo: appunti sul Sessantotto storici, filosofi e studiosi di diversa provenienza (Giorgio Pagano, Marcello Flores, Luisa Passerini, Chiara Dogliotti, Giovanni Gozzini, Alessandro Santagata, Alfonso Maurizio Iacono, Massimo Cappitti, Luca Basile, Marcello Montanari, Guido Viale) riflettono e discutono ancora sugli anni Sessanta e sul Sessantotto. Più che un movimento nato nelle sedi istituzionali della politica, fu un movimento “morale” che scoprì la politica ma non assunse una forma definita. Volle rispondere alle sfide sociali ricercando un nuovo senso della vita, intrecciando in questo tentativo spinte di provenienza marxista, cattolica, libertaria. Fu utopia, ma anche realismo, lotta per conquistare una scuola e una fabbrica più libere e democratiche, una radicale riforma del sapere e della cultura, una maggiore giustizia sociale. Il Sessantotto è stato sconfitto sul piano politico – anche se ci ha consegnato leggi ancora di enorme valore, come lo Statuto dei lavoratori, il divorzio e la riforma sanitaria – meno su quello socio-culturale. Ha lasciato in eredità alcune grandi esperienze di massa come quella della disobbedienza all’autoritarismo e quella della partecipazione, per dare nuova linfa alla democrazia.

Dialoga con il curatore Alfonso Maurizio Iacono, docente di Filosofia all’Università di Pisa

Introduce Nicola Pedretti, presidenza ARCI La Spezia

