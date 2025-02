L’Aquila – Comunicato stampa I Commissione Bilancio su Gran Sasso e CTGS

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA PRIMA COMMISSIONE GRAN SASSO E CENTRO TURISTICO

Vittorini e Faccia: 500 mila di euro di incassi dall’avvio della stagione invernale.Avvio progettazione Telecabina Scindarella – Fossa prossimo passo imprescindibile. Dalla Provincia dell’Aquila 5 mln di euro per la mitigazione del rischio di caduta valanghe e annunciata dal Consigliere Calvisi la ristrutturazione della ex casa cantoniera che diventerà spazio per coworking

Una prima commissione densa di spunti e approfondimenti quella che si è riunita ieri pomeriggio a Palazzo Margherita su richiesta del consigliere comunale del Passo Possibile Massimo Scimia.

A riportarlo il Presidente dell’organismo consiliare Livio Vittorini che sottolinea “come gli sforzi straordinari del Comune dell’Aquila nel reperire risorse adeguate e nel condurre procedure spedite per la sostituzione delle quattro funi dell’impianto di risalita trovano riscontro nel nuovo corso della gestione voluto dall’amministratore unico Gianluca Museo”.

“Nel corso della seduta, costruttiva e stimolata dall’approccio propositivo delle opposizioni – prosegue Vittorini – sono stati forniti dati lusinghieri sull’avvio della stagione invernale con 180.000 passaggi, un ritrovato equilibrio dei flussi di cassa figlio di un’attenta attività di spending review che consente una maggiore puntualità nella corresponsione degli emolumenti al personale dipendente”.

Tra gli interventi in commissione, Vittorini sottolinea quello della Provincia rappresentata dal consigliere delegato Calvisi che ha annunciato interventi di miglioramento ed adeguamento della rete stradale per l’accessibilità territoriale del Gran Sasso, con priorità lungo la SP 86 ‘del Vasto’ e la SR 17 bis direttrice con l’obbiettivo di ridurre le criticità più evidenti relative alla mitigazione del rischio di caduta valanghe. È stata quindi annunciata la prossima ristrutturazione della Casa Cantoniera di Fonte Cerreto, finanziata con fondi provinciali, che sarà in parte dedicata a spazio per il coworking associativo.

A concludere il consigliere delegato della montagna Luigi Faccia che ha evidenziato come “la prossima estate sarà una stagione importantissima, dove il Comune dell’Aquila affronterà una serie di iniziative che mirano a dare al Comprensorio Turistico una spinta decisiva per il miglioramento dell’accoglienza turistica. I lavori di miglioramento all’Ostello, all’Hotel Cristallo, al Rifugio Fontari, l’installazione di un Tappeto Mobile per il campo scuola e per il rientro dei clienti alla Funivia, vanno in questa direzione. Per ultimo, la gara per l’affidamento della Progettazione della Telecabina Scindarella – Fossa di Paganica e l’ottenimento delle relative autorizzazioni, sarà la sfida più importante che affronteremo con la massima determinazione.”