(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 14 febbraio 2025 *Just Transition Fund (JTF). Iaia ( FdI), dal governo Meloni oltre 750 milioni di euro per sostenere la transizione ecologica*

“Il via libera con decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Nazionale Just Transition Fund (JTF) 2021-2027 ad oltre 750 milioni di euro per Taranto rappresenta l’ennesimo segnale di attenzione da parte del governo Meloni verso Taranto e provincia.

Non esiste transizione ambientale senza i necessari investimenti che daranno nuova identità e competitività all’area jonica.

L’avvio degli interventi sarà già nel 2025 con particolare riguardo agli aspetti socio-economici connessi a nuove forme di sviluppo, certamente più sostenibile e più rispettoso del territorio. Mi riferisco al potenziamento di energia rinnovabile, ad impianti di produzione di idrogeno e ricerca ma anche alla riqualificazione delle coste del Mar Grande e del Mar Piccolo.