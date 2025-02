(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 14 febbraio 2025 Entella calcio, serata di festa e solidarietà per sostenere il Gaslini di Genova

Una serata di festa e solidarietà, dedicata ai club biancocelesti, per

sostenere il Gaslini di Genova. Un vero e proprio bagno di folla per

la delegazione di calciatori dell’Entella presenti alla cena

organizzata dall’Entella nel Cuore alla Pizzeria Blanche di Carasco. I

club dei tifosi, riuniti al gran completo, hanno vissuto una serata in

compagnia di mister Gallo, del capitano Luca Parodi e di Andrea

Corbari, Davide Bariti, Nermin Karic e Bernat Guiu.

Entusiasmo, cori e tanta voglia di continuare a godersi questo bel

momento e questo gruppo. Il tutto, come detto, con un occhio sempre

aperto alla solidarietà. Il ricavato della serata, infatti, è stato

devoluto all’Entella nel Cuore, rappresentata dalla sua presidente

Sabina Croce, che da anni sostiene attivamente il Gaslini e altre

realtà bisognose e meritevoli del nostro territorio.