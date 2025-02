AOU AL: Day Hospital Onco-Ematologico: narrazioni musicali con Paolo Bonfanti

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 14 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

Day Hospital Onco-Ematologico: narrazioni musicali con Paolo Bonfanti

Martedì 18 febbraio alle 17.30 l’evento all’AOU AL con l’icona del rock-blues

Tornano gli appuntamenti di musica per l’anima al Day Hospital Onco-Ematologico dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria. Il 18 febbraio alle ore 17:30, al piano – 1 del Presidio Civile, si terrà infatti un suggestivo concerto dal titolo “Narrazioni musicali. Quattro passi tra musica ed emozioni”, un incontro speciale che porterà le note e le storie della musica tra i pazienti e il personale sanitario. Ospite d’eccezione sarà Paolo Bonfanti, musicista, cantante e produttore discografico, che offrirà un viaggio musicale capace di coinvolgere ed emozionare tutti i presenti.

Bonfanti è uno dei principali esponenti del rock-blues italiano: laureato al DAMS di Bologna, ha studiato al Berklee College of Music e guidato la storica band Big Fat Mama dal 1985 al 1990. Ha collaborato con icone del blues internazionale e pubblicato oltre dieci album da solista. La sua musica fonde blues, folk e rock, e lo ha portato a esibirsi nei più importanti festival italiani ed europei. Alla carriera da cantante e strumentista si è affiancata negli anni un’intensa attività didattica, che spazia da articoli e trascrizioni per riviste specializzate, alla pubblicazione di metodi e manuali didattici per chitarra.

Oltre all’esibizione artistica, l’importanza di questo evento risiede nel suo contesto: la musica è qui intesa come uno strumento di supporto terapeutico, capace di alleviare lo stress e migliorare il benessere psicofisico dei pazienti.

L’evento, presentato dall’oncologo Vittorio Fusco, sarà seguito da un piccolo buffet gentilmente offerto da Bios – Donne Operate al Seno. Si ringrazia anche la famiglia Taulino per il pianoforte sempre presente al Day Hospital.