(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Marco Fontana

Responsabile Comunicazione Coordinamento Regionale

Forza Italia Piemonte

*Comunicato Stampa*

*ROSSO E FONTANA (FI): LO RUSSO LANCIA LA SOSTITUZIONE ETNICA COME

SOLUZIONE DEL CALO DEMOGRAFICO*

“Che il sindaco di Torino abbia le idee molto confuse sulle reali priorità

per Torino e per il Paese lo ha già ampiamente dimostrato con il

perseverare nel tentativo di legalizzare il centro sociale di Askatasuna e

nel non commissariare i vertici di Gtt e il suo assessore ai Trasporti per

la gestione fallimentare della linea di metrò e delle corse di bus e tram.

Ora abbiamo avuto la conferma definitiva, dopo che in una intervista ha

lanciato l’idea dello Ius Soli come unica strada per risolvere il calo

demografico italiano ed europeo”. A denunciarlo il Senatore Roberto Rosso e

Marco Fontana rispettivamente segretari provinciale e cittadino di Forza

Italia a Torino.

“Dopo aver incontrato il presidente della Conferenza Episcopale italiana,

Lo Russo invoca una immigrazione regolata per la sostenibilità economica e

sociale dell’invecchiamento della popolazione. Un paradosso visto che

proprio il PD, in Europa e a livello nazionale, è il primo partito che

ostacola una immigrazione controllata, dove ci siano regole precise…. Dove

chi entra illegalmente venga respinto. O forse il sindaco vuole costruire

il futuro demografico dell’Europa e dell’Italia sul modello

dell’immigrazione di Barriera di Milano, San Salvario, Aurora e

Vanchiglia?” Proseguono i due azzurri.

Concludono Rosso e Fontana: “La nostra posizione sullo ius scholae è chiara

così come era chiaro dall’inizio che però il Partito Democratico non vuole

un dibattito serio e costruttivo sull’argomento. Utilizza lo ius scholae

come cuneo per poi ottenere uno strumento che in Italia sarebbe totalmente

fuori controllo. Il calo demografico in Italia si combatte riducendo le

tasse, il costo del lavoro, aumentando il welfare per chi fa figli, temi

sui quali il Partito Democratico non offre alcuna sponda essendo più

interessato a importare mano d’opera a basso costo che non a difendere i

nostri cittadini, sia quelli nati qui, sia quelli immigrati. Da qua i

giovani scappano all’estero… e ci preoccupiamo di sostituire la nostra

popolazione con gli immigrati, assurdo”.