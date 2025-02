Polizia di Stato, Cosenza: 3 arresti per estorsione aggravata dalle modalità e finalità mafiose

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

La Polizia di Stato di Cosenza ha effettuato 3 arresti per estorsione, aggravata dalle modalità e finalità mafiose.

Nelle prime ore della mattina del 13 febbraio 2025, in Castrovillari a Cassano All’Ionio, il personale della Polizia di Stato ed in particolare della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, unitamente al personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Castrovillari, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare, emessa dal gip presso il tribunale di Catanzaro, nei confronti di 3 indagati, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto di estorsione – alcune rimaste allo stadio del tentativo – aggravato dalle modalità e finalità mafiose.

Il provvedimento, emesso su richiesta la procura della Repubblica – Direzione Distrettuale antimafia di Catanzaro – scaturisce dall’ampia attività di indagine coordinata dalla DDA Catanzaro e delegata alla Squadra Mobile della Questura di Cosenza e congiuntamente alle squadre di polizia giudiziaria del Commissariato Castrovillari.