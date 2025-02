Galleria Piancarani. I lavori terminano il 13 marzo.

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Galleria di Piancarani. Rimane chiusa la notte fino al 12 marzo.

I lavori all’interno della galleria di Piancarani proseguono fino al 12 marzo. Quindi la galleria rimane chiusa dalle ore 22 alle ore 6 fino al 12 marzo.

Per un errore di comunicazione di cui ci scusiamo la fine dei lavori era stata indicata nel 12 febbraio.

Vi chiediamo collaborazione nell’informare sulla data corretta.

Ordinanza n. 10 del 30-01-2025

Per quanto descritto in premessa la chiusura al traffico della Strada Provinciale n. 3 denominata

“S.Nicolo – Garrufo” tra la km.ca 3+700 (rotatoria Pagannoni) e la km.ca 7+700 (rotatoria S.Anna) nel

Comune di Campli dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nei giorni feriali dal 03/02/2025 al 12/03/205

Pina Manente

Ufficio stampa e comunicazione

Presidenza della Provincia di Teramo

Via G. Milli, 2 – 64100 TERAMO

