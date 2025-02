Convegno Ance “La sfida dell’intelligenza artificiale per le costruzioni: strategie e opportunità” – 19 febbraio ore 10:30

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Caro collega,

ti segnaliamo il convegno Ance “La sfida dell’intelligenza artificiale per le costruzioni: strategie e opportunità” che si terrà mercoledì 19 febbraio, a partire dalle ore 10:30, presso la Camera di Commercio – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in Piazza di Pietra, a Roma.

Nel corso dei lavori sarà presentato il primo studio sull’applicazione e l’impatto dell’intelligenza artificiale in edilizia, su cui si confronteranno esperti sul tema del mondo delle istituzioni, delle stazioni appaltanti e delle imprese.

E’ confermata la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione tecnologica, Alessio Butti.