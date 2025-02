Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 13.02.2025

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari

SVP – Südtiroler Volkspartei | ore 13:00

Social-Media-Plattformen / Faktenchecks sind wichtig für die Demokratie

Faktenchecks in sozialen Medien sollen auch in Zukunft vorgeschrieben bleiben. Dies fordert Harald Stauder in einem Begehrensantrag, der heute im Landtag genehmigt worden ist. „Ein Faktencheck dient dazu, Aussagen oder Inhalte systematisch zu überprüfen und die Wahrheit auf Basis verifizierbarer Quellen offenzulegen. Das sollte das Mindestmaß an Anforderungen sein, die gesellschaftlich so einflussreiche Medien wie Online-Plattformen einzuhalten haben“, findet SVP-Fraktionsvorsitzender Harald Stauder.

SVP – Südtiroler Volkspartei | ore 12:00

Gemeinnütziger Wohnbau / Steuerliche Anreize für den Bau gemeinnütziger Mietwohnungen

Gemeinnütziger Wohnbau könnte in Südtirol in Zukunft steuerlich begünstigt werden. Der Landtag hat einen entsprechenden Beschlussantrag von SVP-Landtagsabgeordneter Waltraud Deeg einstimmig angenommen. „Die steuerliche Förderung des Baus von gemeinnützigen Mietwohnungen ist eine Möglichkeit den Mietmarkt in Südtirol zu entlasten und so auch zur Entspannung der derzeitigen Situation am Wohnungsmarkt allgemein beizutragen“, ist Deeg überzeugt.

