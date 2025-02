(ARC) Salute: Riccardi, creazione Rete oncologica passaggio storico per Ssr

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

L'assessore ha partecipato questa sera alla Giornata del malato

organizzata a Codroipo

Codroipo, 13 feb – “Siamo al termine di un passaggio storico

nella programmazione sanitaria del Friuli Venezia Giulia:

l’organizzazione della rete oncologica. Ci troviamo di fronte

alla responsabilit? di aver raggiunto un risultato importante;

ora il lavoro compiuto viene affidato ai professionisti del

sistema sanitario ai quali spetta il compito individuare il modo

migliore per curare le persone. Oggi il sistema sanitario ?

strutturato per rispondere a esigenze di salute che sono

cambiate, di conseguenza, il suo baricentro deve spostarsi

dall’acuzie alla cronicit?. In questo contesto l’oncologia ?

strategica poich? la rete oncologica rappresenta l’impalcatura

attorno alla quale deve essere strutturata la revisione delle

reti chirurgiche e ospedaliere”.

? il pensiero espresso dall’assessore regionale alla Salute

Riccardo Riccardi in occasione della ventiduesima Giornata del

malato organizzata a Codroipo dall’Associazione diritti del

malato, in collaborazione con l’Asp Daniele Moro, la parrocchia e

l’amministrazione comunale (rappresentata dal sindaco Guido

Nardini) alla quale ha preso parte, tra gli altri, il professor

Fabio Puglisi, direttore della scuola di specializzazione in

Oncologia medica all’Universit? degli studi di Udine e direttore

del Dipartimento di oncologia medica del Cro di Aviano.

“Quello attuale ? un momento molto complesso per il sistema

sanitario pubblico a causa dell’inadeguata programmazione del

capitale umano avvenuta in passato che mette in sofferenza il

sistema – ha rimarcato l’assessore -. Sono quindi necessarie

scelte che possono risultare impopolari ma che sono necessarie

per garantire la sostenibilit? della nostra sanit? nel tempo. In

questo contesto, per?, ridurre le difficolt? del sistema

sanitario a” una narrazione nella quale ci sono vinti e vincitori

rappresenta uno degli ostacoli alla risoluzione di molti dei

problemi che lo affliggono. Attaccare indistintamente il sistema

non porta ad alcun risultato mentre sarebbe molto pi? utile

collaborare per dare un contributo alle sfide che dobbiamo

superare per i nostri cittadini”.

Riccardi si ? quindi appellato ai professionisti della salute

evidenziando che “non ? pi? possibile trincerarsi a difesa di

alcuni fortini ma serve la maturit? per guardare oltre alla

condizione del singolo e lasciare spazio a un cambiamento

culturale che vede al centro la salute delle persone.

Concludendo l’assessore ha rivolto un ringraziamento particolare

al principale promotore dell’evento, Angelo Macor

dell’Associazione per i diritti del malato, evidenziandone “il

coraggio dimostrato nel non nascondere una situazione difficile

ma raccontandola a favore del prossimo” e sottolineandone

“l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento odierno che ci

consente di affrontare argomenti complessi e importanti”.

