(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA 12.02.2025 Il Comune di Castiglione della Pescaia cerca sponsor per gli eventi 2025 Manifestazioni sportive,spettacoli musicali,teatrali e culturali,tante attività finalizzate ad animare il territorio comunale in ogni periodo dell’anno coinvolgendo il capoluogo e le sue frazioni. Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato l’Avviso Pubblico per il reperimento di sponsor privati che desiderano sostenere le attività culturali,sportive e di intrattenimento previste per l’anno 2025. «Anche per il 2025 – dichiara la sindaca Elena Nappi – abbiamo deciso di replicare il bando di ricerca sponsor per i nostri eventi che di anno in anno diventano sempre più importanti e ricercati. Le iniziative di qualità si moltiplicano su tutto il territorio comunale e veniamo scelti da manifestazioni sempre più conosciute che fanno bene alla promozione del paese e di chi ci supporta». Il calendario degli eventi è ricco e garantisce una una proposta di qualità a cittadini e visitatori. Tra le principali manifestazioni in programma ci sono il Tuscany Trail,le Giornate Europee dello Sport con eventi nazionali e internazionali,gli eventi legari a San Guglielmo in occasione dell’anno giubilare,la Mostra Archeologica presso il Museo Civico Isidoro Falchi di Vetulonia,il Festival della Musica di Mare e la Festa del Cinema di Mare,gli Spettacoli pirotecnici dei Fuochi A Mare,le rassegne Summer Time e Christmas Time,gli eventi musicali di Note al Chiaro di Luna,PopCast e Calasole Live,il Christmas Beach Party di Capodanno. Gli sponsor potranno scegliere tra diverse fasce di contribuzione,con specifici benefici di visibilità,presenza del logo nei materiali promozionali degli eventi,tag social,inviti di partecipazione e presenza in loco.