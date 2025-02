(ARC) Demanio: Callari, edifici pubblici vivi col Piano Citt Udine

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

L'assessore ha sottoscritto un patto interistituzionale per la

pianificazione integrata del patrimonio immobiliare pubblico, il

Piano Citt? di Udine

Udine, 12 feb – “Stringere collaborazioni virtuose tra enti

pubblici significa lavorare per il bene comune, valorizzare il

ricco e vasto patrimonio immobiliare pubblico del nostro

territorio cos? da farlo crescere, in maniera sostenibile,

moderna e funzionale: il recupero e la rigenerazione di edifici e

spazi non utilizzati, sottoutilizzati o in stato di degrado delle

nostre citt? favoriscono la crescita e lo sviluppo armonico di

zone urbane e suburbane, creano un ambiente pienamente fruibile e

vivibile da parte del cittadino, vero protagonista delle aree

metropolitane e di ogni centro abitato. La Regione guarda con

assoluto favore a questo genere di operazioni, che vedono

camminare insieme, in un operoso confronto, le pubbliche

amministrazioni”.

Sono le parole dell’assessore al Patrimonio, Demanio e Servizi

generali del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, che

questa mattina, negli spazi del Salone del Popolo, nella sede del

Comune di Udine, ha sottoscritto un patto interistituzionale per

la pianificazione integrata del patrimonio immobiliare pubblico,

il Piano Citt? di Udine, per la rigenerazione del centro storico

e culturale del capoluogo friulano.

Il patto interistituzionale ? stato sottoscritto dal direttore

dell’Agenzia del Demanio, Alessandra del Verme, dal sindaco del

Comune di Udine, Alberto Felice De Toni, e dallo stesso assessore

regionale Sebastiano Callari per la Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia.

“Il percorso che abbiamo avviato oggi per Udine, ? modello

virtuoso che vogliamo applicare anche ad altre citt? del Friuli

Venezia Giulia, tra le quali Gorizia, che oggi vive una

importante stagione di rilancio e di rinascita, con Go!2025 – ha

detto Callari -. La valenza pi? importante di questo tipo di

collaborazione ? legata all’immobile pubblico da porre a totale

servizio del cittadino: vogliamo che gli edifici diventino spazi

vivi, dove poter dialogare con la comunit?, in cui le persone si

sentano libere di fare accesso, che sentano propri, anche sotto

il profilo culturale. Immobili e spazi aperti, in stretta

relazione con il territorio e che dal territorio traggono spunti

e suggestioni di miglioramento”.

