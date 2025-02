(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

Almasri: Fornaro (Pd),pretendiamo motivazioni e scuse di Nordio "Il ministro Nordio durante l'informativa su Almasri ha mostrato un documento – una tavola sinottica – sui capi di imputazione tra il mandato della corte penale internazionale del 2018 e il successivo correttivo del 2024,affermando che lo avrebbe messo a disposizione dell'Aula e in particolare delle opposizioni. Il documento non è mai stato inviato al Presidente della Camera e la comunicazione del mancato invio e la motivazione per uso interno è stata fatta tra gli uffici della Camera e del ministero per le vie brevi. Tutto questo è inaccettabile". Così il deputato dem Federico Fornaro,Segretario d'Aula della Camera. "Pretendiamo subito le scuse del ministro Nordio,le motivazioni per cui il documento non era divulgabile e del perché sia stato mandato per le vie brevi senza nomi e senza responsabili. Tutti i giorni interverremo sull'ordine dei lavori per esigere le motivazione della marcia indietro del ministro e le scuse di Nordio in rispetto del ruolo del Parlamento",conclude Fornaro.