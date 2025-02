Agricoltura, Confeuro incontra il presidente Consiglio Regionale Lazio Aurigemma 

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

“Si è svolto oggi un incontro tra il Presidente di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, Andrea Tiso, e il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, per parlare delle principali sfide del comparto agricolo e delle proposte a sostegno dei piccoli e medi produttori del settore primario. “Nel corso del colloquio sono stati approfonditi temi cruciali, con particolare attenzione alla tutela delle aziende agricole locali, che rappresentano il cuore pulsante dell’economia rurale e della produzione di qualità. L’incontro ha offerto l’opportunità di condividere proposte concrete per valorizzare il lavoro degli agricoltori, promuovere la sostenibilità e rafforzare le filiere locali”, ha detto il Andrea Tiso. Che, poi, ha ringraziato il presidente Aurigemma per la “disponibilità e l’attenzione riservate alle istanze del nostro comparto. È fondamentale che le istituzioni riconoscano il ruolo strategico dell’agricoltura e sostengano attivamente i piccoli e medi produttori, che ogni giorno affrontano sfide sempre più complesse. L’incontro di oggi rappresenta un passo importante nella giusta direzione”, ha aggiunto Tiso. “Confeuro continuerà a impegnarsi per portare all’attenzione delle istituzioni le esigenze del mondo agricolo, con l’obiettivo di costruire politiche efficaci e inclusive per il futuro del settore”, ha concluso Tiso.