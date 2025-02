(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

MAFIA,CARMINA (M5S): INQUIRENTI VERO BALUARDO LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ROMA,11 feb. – “Apprendo con grande soddisfazione la notizia del maxi blitz antimafia condotto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo,che ha portato all’arresto di 183 persone tra boss,“colonnelli”,uomini d’onore ed estortori appartenenti a diversi mandamenti del capoluogo siciliano e della provincia. Questo straordinario risultato testimonia l’efficacia e la determinazione della magistratura nella lotta contro la criminalità organizzata,nonostante le continue stoccate da parte del governo nazionale che sembra volere soltanto depotenziarne i poteri di indagine. Da cittadina siciliana li ringrazio per la lotta contro la Piovra che assume nuove strategie e nuove forme e va contrastata con il supporto di tutte le istituzioni. Sono dalla parte di chi continua la battaglia dei grandi magistrati siciliani,nostri punti di riferimento. Il Movimento 5 Stelle è da sempre in prima linea contro il malaffare e la mafia,consapevole che solo attraverso l’impegno congiunto di tutte le istituzioni e della società civile si può sconfiggere questo male che affligge la nostra terra. Esprimo il mio più sentito ringraziamento alla magistratura,in particolare al procuratore Maurizio de Lucia e alla procuratrice aggiunta Marzia Sabella,e alle forze dell’ordine coinvolte nell’operazione,per l’instancabile lavoro svolto a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini. Questa operazione mi rende ancor più orgogliosa da siciliana e da ex commissario di polizia impegnata in prima linea contro la mafia nell’epoca delle tragiche stragi. Un risultato che rappresenta anche un messaggio da parte di tutti i cittadini onesti,un segnale forte per coloro che ancora pensano di poter piegare la nostra società al volere della criminalità. Continueremo a sostenere con forza tutte le iniziative volte a liberare la Sicilia e l’Italia intera dal giogo mafioso,affinché le future generazioni possano vivere in una società più giusta e libera”. Lo afferma in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle,Ida Carmina. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle