(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Appalti/Rup,Mazzetti (FI): “Grazie a nuovo codice responsabile unico progetto e d’intervento è figura apicale multisettoriale” Roma,11 feb. – “Il Responsabile Unico del Progetto è una figura chiave,che oggi,in occasione della Giornata Nazionale,è stata posta nuovamente al centro. Proprio il R.U.P. è la figura che raccoglie tutti i principi del nuovo codice degli appalti. È importante ricordare,tra questi,il principio della fiducia fra la pubblica amministrazione e l’impresa ma anche quello del risultato – una novità chiave – e naturalmente la digitalizzazione,per la quale dobbiamo spingere”. Lo ha detto l’On. Erica Mazzetti,deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI,nel corso di un evento al Cnel sulla figura del responsabile unico. “Questi – ha ricordato Mazzetti – è responsabile di tutte le fasi del procedimento di gara,dalla predisposizione all’aggiudicazione; con il nuovo codice,inoltre,è diventato responsabile di progetto e di intervento ed è visto,ossia un vero e proprio responsabile di progetto”. “Il nuovo codice – ha sottolineato l’esponente azzurra – rimette al centro il progetto e il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P) diventa figura apicale di elevate competenze professionali e multisettoriali,con capacità gestionali delle risorse umane ed operative,permettendo lo sviluppo di una propria struttura tecnica con risorse distinate fino all’1% dell’importo base di gara”. “Oggi le pubbliche amministrazioni possono anche affidare esternamente,purché siano muniti di assicurazione professionale,attualmente qualificati come appalto di servizi”,ha precisato. Mazzetti,già relatrice di maggioranza del nuovo codice,ha ricordato che “nei correttivi abbiamo dato ancora maggior agevolazione,permettendo di nominare fra i dipendenti di altre amministrazioni i RUP”. “Tutti questi accorgimenti vanno nella giusta direzione per creare le giuste condizioni per mettere a sistema tutte le professionalita,mettendoli in rete e speriamo presto anche tutti i dati per una vera qualità e semplificazione”. Per Mazzetti si tratta “di una grande risorsa per l’intera nazione”,un valore aggiunto. “Sicuramente il nuovo codice dà molta rilevanza e responsabilità al RUP ma il legislatore come il Consiglio di Stato,consapevoli dell’importanza del ruolo,hanno cercato di individuare la strada migliore per far si che si possa lavorare meglio e in modo moderno tecnologico ed efficace,perché il bene pubblico è fondamentale per tutti noi,pertanto sarà sempre più necessaria la formazione nella PA adeguata a quella privata come ha iniziato a fare il ministro Zangrillo”. “Sicuramente ancora c’è da migliorare,soprattutto nell’inquadratura ordinistica,anche se il RUP raccogliendo tutte le professionalità,tecniche giuridiche economiche; adesso dobbiamo metterla al centro dell’azione politica anche con la proroga dello scudo erariale in scadenza a fine aprile,che sicuramente sarà oggetto di emendamenti alla riforma della Corte dei Conti in discussione alla Camera dei Deputati”,ha concluso l’onorevole di FI. ​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma