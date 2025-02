L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia ricorda Giovanni Palatucci nel 80° anniversario della sua scomparsa

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Oggi,10 febbraio 2025,ricorre l’80° anniversario della morte di Giovanni Palatucci,già Questore reggente di Fiume,deceduto nel campo di concentramento di Dachau nel 1945. Palatucci è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni” per il suo straordinario contributo nel salvare numerosi ebrei italiani e stranieri durante la seconda Guerra Mondiale. Giovanni Palatucci rappresenta un modello esemplare di sacrificio e altruismo,incarnando i valori di giustizia,abnegazione e servizio verso la comunità. Il suo operato durante il periodo fascista,in qualità di Funzionario di Polizia,ha permesso di salvare numerose vite dalla persecuzione nazista,a costo della propria. L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia si unisce al ricordo di Giovanni Palatucci,rinnovando l’impegno a preservare la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la difesa dei diritti umani e della giustizia. Così in una nota Enzo Letizia segretario dell’associazione nazionale funzionari di polizia. Associazione Nazionale Funzionari di Polizia 00157 Roma