(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

FOIBE. RAIMONDO (FDI): OGNI COMUNE ITALIANO SI ATTIVI PER DEDICARE A MARTIRI LUOGO SIMBOLO “Nel Giorno del Ricordo rendiamo onore alle vittime delle foibe e a tutti gli italiani costretti all’esodo forzato dalle terre di Istria,Fiume e Dalmazia per sfuggire alle atrocità dei partigiani comunisti iugoslavi. Una pagina dolorosa della nostra storia che per troppo tempo è stata dimenticata,anche con il silenzio complice della scuola pubblica italiana. Ancora oggi c’è chi minimizza o giustifica l’eccidio commesso dai partigiani agli ordini di Tito nei confronti di migliaia di italiani,spesso seppelliti ancora vivi e lasciati morire nel buio delle foibe. Poiché ci sono ancora amministrazioni comunali ostaggio della sinistra estrema che faticano a ricordare il sacrificio dei nostri connazionali,è bene che ogni Comune d’Italia si attivi per dedicare un luogo simbolo ai martiri italiani,vittime della furia ideologica del comunismo slavo”. Così Fabio Raimondo,deputato di Fratelli d’Italia intervenuto oggi a Trezzano sul Naviglio,nel milanese,all’inaugurazione della panchina Tricolore. Ufficio stampa Fratelli d’Italia Camera dei deputati /8276