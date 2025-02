(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

NOTA FARNESINA – RIUNIONE MINISTERIALE CON I PAESI DEI BALCANI OCCIDENTALI E CON IL GRUPPO “AMICI DEI BALCANI OCCIDENTALI” Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,Antonio Tajani,presiederà domani 10 febbraio a Villa Madama la riunione ministeriale con i Paesi dei Balcani Occidentali (Albania,Bosnia ed Erzegovina,Kosovo,Macedonia del Nord,Montenegro e Serbia) e con il Gruppo “Amici dei Balcani Occidentali” (Italia,Austria,Croazia,Grecia,Repubblica Ceca,Slovacchia e Slovenia). Alla riunione parteciperanno anche l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas e la Commissaria Ue per l’allargamento,Marta Kos,con le quali Tajani avrà incontri bilaterali per accelerare l’agenda UE nel processo di integrazione dei Balcani,cogliendo la finestra di opportunità data dall’avvio della nuova legislatura europea. L’incontro di domani ha l’obiettivo di rafforzare il coordinamento sugli obiettivi e le priorità da perseguire nel 2025 in tema di cooperazione con i Balcani Occidentali per promuovere la sicurezza della regione e l’accelerazione del processo di integrazione nell’Unione europea. “La stabilità dei Balcani occidentali è una priorità del Governo italiano” ha indicato il Ministro Tajani,che ne ha sottolineato lo stretto legame con la sicurezza dell’intero continente. L’Italia è in prima linea nel garantire la stabilità dell’area attraverso la partecipazione alle missioni KFOR,EULEX e EUFOR Althea. Nella Ministeriale si discuterà di come sviluppare una cooperazione più strutturata tra l’UE ed i partner regionali nel campo della sicurezza,anche per facilitare i percorsi di riconciliazione regionali. Ai lavori interverranno,tra gli altri,il Capo Missione di EULEX Kosovo Generale Giovanni Barbano,il Vice Presidente della BEI Gelsomina Vigliotti e il Segretario Generale dell’InCE,Franco Dal Mas.