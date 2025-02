(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

LOTTA ALLA MAFIA. VARCHI (FDI) : “ IL 41 BIS RESTA UN PILASTRO IRRINUNCIABILE PER FDI” “Il regime del 41 bis resta un caposaldo imprescindibile di questo Governo nella lotta alla mafia. Non arretreremo di un passo di fronte a chi vorrebbe indebolire questo strumento fondamentale per la sicurezza dello Stato. Quanto pubblicato oggi da Salvo Palazzolo per me è la conferma che siamo sulla strada giusta per sconfiggere la mafia” Lo ha dichiarato Carolina Varchi,capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia,in merito a quanto emerso dall’inchiesta di Salvo Palazzolo pubblicata questa mattina su Repubblica. “Durante l’ultima campagna elettorale,un esponente della criminalità organizzata è stato intercettato mentre si scagliava contro il futuro Presidente del Consiglio perché ha sempre difeso la legislazione antimafia e il 41bis in particolare. Effettivamente,dopo poche settimane da quella intercettazione,il primo provvedimento che abbiamo varato in materia di giustizia è stato la salvaguardia dell’ergastolo ostativo. Una scelta che indigna i mafiosi ma che rende orgogliosi noi siciliani e la Nazione tutta. Sono molto fiera del mio cammino ventennale al fianco di Giorgia Meloni”. “Se la mafia tenta di rialzare la testa,il nostro dovere morale e politico è chiaro: contrastarla con ogni mezzo e sconfiggerla senza esitazioni”. Ufficio stampa Fratelli d’Italia Camera dei deputati /8276