(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

FOIBE,ALMICI (FDI): ATTO VANDALICO A TORINO. LA MEMORIA NON SI CANCELLA “Ancora una volta,alla vigilia del Giorno del Ricordo,assistiamo a un atto vile e inaccettabile: insulti vergognosi scritti a vernice davanti alla targa in memoria dell’esodo giuliano-dalmata a Torino,proprio come accaduto alla Foiba di Basovizza. Un gesto ignobile che rappresenta un’offesa alla memoria dei martiri delle foibe e un attacco alla verità storica. Nessuna provocazione,nessuna violenza,nessuna intimidazione potrà cancellare la verità: migliaia di italiani innocenti furono massacrati dal regime comunista di Tito e centinaia di migliaia furono costretti all’esodo. Ci auguriamo che i responsabili di questo scempio siano individuati e puniti. La memoria non si cancella con la vernice,la storia non si piega davanti agli atti vandalici di chi vorrebbe riscriverla. Onore ai martiri delle Foibe. Onore agli esuli istriani,fiumani e dalmati”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici. Ufficio stampa Fratelli d’Italia Camera dei deputati /8276