CS FOIBE, LA NOTA DI SIGISMONDI (FDI) SU SCRITTA OLTRAGGIOSA GIULIANOVA

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

*COMUNICATO STAMPA * *Foibe,Sigismondi (FdI): Altro gesto grave e oltraggioso* “Un’altra scritta offensiva,come già accaduto alla Foiba di Basovizza e in altre parti d’Italia,è apparsa oggi davanti alla Sala Buozzi di Giulianova,proprio dove domani si terrà un evento promosso da Fratelli d’Italia in occasione del Giorno del Ricordo,in memoria delle vittime dell’esodo giuliano-dalmata e dei crimini delle foibe. Un gesto grave e oltraggioso”,commenta il senatore di Fratelli d’Italia *Etelwardo Sigismondi*,coordinatore regionale del partito in Abruzzo. “Un gesto che colpisce non solo la memoria delle vittime delle foibe,ma anche la battaglia per la verità storica che,dopo decenni di oblio,è stata