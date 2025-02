Comunicato stampa: Incontro, dal titolo “Crescere leggeri: Prevenzione dell’obesità nei giovani”,11 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Malva Nord,

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

Alimentazione e Salute: secondo incontro sulla prevenzione dell’obesità nei giovani Dopo il positivo riscontro del primo appuntamento,prosegue il ciclo di incontri gratuiti dedicati alla salute e alla prevenzione attraverso l’alimentazione,organizzati dal Centro Informagiovani e dal Servizio SeiDonna del Comune di Cervia. Il secondo incontro,dal titolo “Crescere leggeri: Prevenzione dell’obesità nei giovani”,si terrà martedì 11 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Malva Nord,in Via dei Papaveri 43 a Cervia. L’evento sarà condotto dal Dott. Alex Berni,Biologo Nutrizionista,che fornirà strumenti concreti per comprendere le cause dell’obesità infantile e adolescenziale,nonché strategie per prevenirla attraverso una corretta alimentazione e uno stile di vita sano. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della famiglia e della scuola nella promozione di buone abitudini alimentari.