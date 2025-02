Antitrust – Comunicato stampa – Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di Poltronesofà per possibile pratica commerciale scorretta

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di Poltronesofà per possibile pratica commerciale scorretta Secondo l'Autorità,la società non indicherebbe in modo corretto i prezzi e gli sconti pubblicizzati durante le campagne promozionali diffuse attraverso TV,radio,social media e internet L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Poltronesofà S.p.A. per possibile pratica commerciale scorretta. Durante le campagne promozionali diffuse attraverso TV,radio,social media e internet,infatti,la società non indicherebbe correttamente i prezzi e gli sconti pubblicizzati. In particolare,Poltronesofà – nell'ambito di continue campagne promozionali – enfatizzerebbe l'esistenza e la convenienza di prezzi ribassati e di percentuali di "sconto" – tra l'altro "a termine" (ad esempio con lo slogan "termina domenica") – calcolati rispetto a ben più elevati "prezzi pieni" che,nella sostanza,non verrebbero mai o quasi mai applicati dalla società. In tal modo Poltronesofà indurrebbe il consumatore ad acquistare i divani in promozione e ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Ieri i funzionari dell'Autorità hanno svolto un'ispezione presso la sede di Poltronesofà S.p.A. con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Roma,7 febbraio 2025