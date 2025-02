(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

Servizio Informazione e Comunicazione DOTT. S.D. SCARAFINO Via Garibaldi n. 6,70043 Monopoli (BA) COMUNICATO STAMPA N.6549 8 febbraio 2025 I cuori del borgo vittime di Cupido: nota del delegato Alba Atto vandalico nella notte alle installazioni pensate per San Valentino Nella notte tra venerdì e sabato,qualche moderno Cupido dal pessimo umore ha deciso di scagliare le sue frecce contro i cuori di polistirolo che decoravano Piazza Vittorio Emanuele II in vista di San Valentino. Un gesto che lascia l’amaro in bocca,non solo per il danno materiale,ma perché dimostra,ancora una volta,quanto il concetto di bene comune sia fragile. «Abbiamo voluto regalare un’atmosfera romantica alla città,ma evidentemente c’è chi preferisce spezzare cuori anziché celebrarli. Già nei primi giorni alcuni “Grinch dell’amore” avevano tentato di sabotarla con qualche piccolo danneggiamento. L’atto di questa notte,però,ha superato ogni limite: decine di cuori frantumati,un record che nemmeno dopo una maratona di commedie romantiche tristi si riuscirebbe a raggiungere. E a chi ha sentito il bisogno di distruggerli,consigliamo un rimedio semplice e gratuito: un abbraccio! Siamo sicuri la città saprà offrirglielo»,dichiara il consigliere comunale delegato al turismo Francesco Alba . SI sta provvedendo a sporgere denuncia per risalire al responsabile o ai responsabili di questa strage di cuori. Ma a differenza dei cuori infranti,la volontà di rendere la città più bella non si sgretola. In queste ore si stanno valutando soluzioni alternative perché i gesti di bellezza e condivisione sono più forti dell’inciviltà.