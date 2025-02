ARCO Tricolori Indoor, definiti i match per gli assoluti dell’Olimpico

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

*FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO* *52° Campionato Italiano Indoor* *Pordenone Fiere,5-9 febbraio 2025* *ASSEGNATI I TITOLI DI CLASSE* *DEFINITO IL TABELLONE PER GLI ASSOLUTI DI DOMANI* Dopo l’arco nudo e il compound,è iniziato oggi il Campionato Italiano Indoor 2025 dell’arco olimpico con le 60 frecce di qualifica che hanno assegnato i titoli di classe Ragazzi,Allievi,Juniores,Seniores e Master oltre a definire il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre di domani validi per i titoli italiani assoluti. —- Dopo l’arco nudo e il compound,è iniziato oggi il Campionato Italiano Indoor 2025 dell’arco olimpico con le frecce che hanno assegnato i titoli di classe Junior,Allievi e Ragazzi. Nel pomeriggio le qualifiche di Senior e Master in cui saranno anche completati i tabelloni del le eliminatorie assolute individuali e a squadre. Le frecce di oggi hanno dato vita ai tabelloni individuali e a squadre,queste le prime sfide *Gli ottavi di finale individuali maschili* Matteo Borsani (Fiamme Gialle)-Marco Morello (Aeronautica Militare) Michele Frangilli (Aeronautica Militare)-Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri) Marco Galiazzo (Aeronautica Militare)-Davide De Giovanni (Arcieri Livornesi) Edoardo Tuci (Arcieri Ugo di Toscana)-Federico Musolesi (Aeronautica Militare) Mauro Nespoli (Aeronautica Militare)-Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre) Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre)-Giuliano Palmioli (Nuovo Oratorio Cristo Francesco Poerio Piterà (Arcieri Club Lido)-Francesco Gregori (Marina Militare) Federico Gargari (Borgo al Cornio)-Emiliano Rampon (Arcieri Sagittario) *Gli ottavi di finale individuali femminili* Vanessa Landi (Aeronautica Militare)-Martina Sona (Arcieri del Cangrande) Matilde Manini (Arcieri Voghera)-Anna Calegari (Arcieri Tigullio) Roberta Di Francesco (Fiamme Azzurre)-Mara Addondi (Maladensi) Silvia Berta (Arcieri Bresciani)-Chiara Rebagliati (Fiamme Oro) Lucilla Boari (Fiamme Oro)-Aiko Rolando (Fiamme Oro) Tanya Giada Giaccheri (Aeronautica Militare)-Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) Loredana Spera (Arcieri della Signoria)-Claudia Mandia (Fiamme Azzurre) Debora Pinna (Arcieri Uras)-Tatiana Andreoli (Fiamme Oro) *I quarti di finale a squadre maschili* Arcieri del Roccolo-Arcieri della Signoria Kosmos Rovereto-Arcieri Iuvenilia Malin Archery Team-Arcieri Decumanus Maximus Città di Opera-Compagnia Arcieri Monica *I quarti di finale a squadre femminili* Arcieri Iuvenilia-Castenaso Archery Team Arcieri Abruzzesi-Arcieri Torrevecchia Arcieri delle Alpi-Arcieri della Signoria Arco Club Riccione-Arcieri Voghera *I RISULTATI DI CLASSE AL TERMINE DELLE 60 FRECCE DI QUALIFICAI TITOLI INDIVIDUALI* – Nella classe Senior maschile vince il titolo italiano Matteo *Borsani* (Fiamme Gialle) con 595 davanti ai due atleti dell’Aeronautica Militare Mauro Nespoli e Federico Musolesi con 591 e 588. Nel femminile oro per Vanessa *Landi* (Aeronautica Militare),seconda Tatiana Andreoli con 585 e terze parimerito Lucilla Boari e Chiara Rebagliati con 584,tutte e tre arciere delle Fiamme Oro. Tra i Master vince Federico *Gargari* (Borgo al Cornio) con 575 punti davanti a Cristiano Malavasi (Malin Archery Team) con 565 e a Marcello Tozzola (Arcieri Bizantini Ravenna) con 563. Nel femminile titolo per Mara *Addondi* (Asd Maladensi) con 569 punti,uno in più di Silvia Berta (Arcieri Bresciani) mentre al terzo posto c’è Anna Botto (Arcieri delle Alpi) con 563. Nella classe Junior vince il titolo italiano Emiliano *Rampon* (Arcieri Sagittario) con 592 punti,argento per Francesco Poerio Piterà (Arcieri Club Lido) con 587 e bronzo per Davide De Giovanni (Arcieri Livornesi) con 578. Nel femminile primo posto per Martina *Sona* (Arcieri del Cangrande) con 565 punti davanti a Elena Branca (Arcieri del Feudo di Maida) con 560 e a Elena Cantore (Arcieri del Basso Salento) con 549. Tra gli Allievi successo per Carlo *Lircordari* (Arcieri Tiberini) con 570 punti,secondo posto per Leonardo Porchera (Arcieri del Roccolo) con 566 e terzo per Niccolò Mazzuoli (Maremmana Arcieri) con 565. Nel femminile oro per Anna *Callegari* (Arcieri Tigullio) con 572,argento per Matilde Manini (Arcieri Voghera) con 570 e bronzo per Noemi Peruzzi (Arco Club Riccione) con 564. Conclude al primo posto nei Ragazzi Edoardo *Nunziati* (Borgo al Cornio) con 552 punti davanti a Claudio Barbaro (Pama Archery Milazzo) con 551 e a Matteo Poiana (Arcieri Cormons) con 545. Nel femminile vince Angelica *Pontillo* (Arcieri del Cedro) con 561 punti,secondo posto per Vittoria Capuccini (Maremmana Arcieri) con 558 e terzo per Tilda Pesce (Arcieri 5 Stelle) con 539. *I TITOLI A SQUADRE *- Vince il titolo italiano senior maschile per un solo punto la *Compagnia Arcieri Monica* (Frangilli,Sportiello Sghirinzetti,Volpato) con 1720 punti,secondo posto per gli Arcieri del Roccolo (Borsani M.,Mangerini,Borsani V.) con 1719,terzo per gli Arcieri Iuvenilia (Paoli,Morello,Soldi) con 1697. Nel femminile trionfano gli *Arcieri Iuvenilia* (Andreoli,Rolando,Degani) con 1706 punti,argento per gli Arcieri Torrevecchia (Rebagliati,Mandia,Girolami) con 1688,bronzo per gli Arcieri Voghera (Landi,Betta,Donato) con 1655. Tra i Master titolo per gli *Arcieri delle Alpi* (Botto,Marenco,Rovera) con 1644 punti,secondo posto per l’Arco Monza e Brianza (Canzi,Cecchetto,Valenti) con 1631 e terzo per gli Arcieri Uras (De Nisco,Bertoni,Chia) con 1630. Nella gara femminile l’oro va agli *Arcieri Bresciani* (Berta,Biagi,Ghilardi) con 1569 punti,argento per il Castenaso Archery Team (Franceschelli,Di Pasquale,Carnevali) con 1577 e bronzo per il Fiumicino Archery Team (Russo,Summa,Di Nardo) con 1550. Nella gara a squadre Junior maschile vince il *Città di Opera* (Casella,Ruffino Sancataldo,Silvestrini) con 1664 punti,secondo posto per gli Arcieri di Santo Stefano (Tari,Pietosi,Sciola) con 1644 e terzo per il Malin Archery Team (Randoli,Boggiani,Oleari) con 1623. Nel femminile trionfano gli *Arcieri Abruzzesi* (Perciante,Lattanzio,Trabucco) con 1644 punti,argento per gli Arcieri Sagittario del Veneto (Chiara e Alice Compagno,Dassi) con 1614 e bronzo per la Compagnia degli Etruschi (Conti,Bardi,Vlad). Nella classe Allievi vittoria al maschile per gli *Arcieri 5 Stelle* (Boggiano,Siri,De Franco) con 1575,secondo posto per il Castenaso Archery Team (Ungarelli,Amadori,Drudi) con 1572,terzo per gli Arcieri del Roccolo (Porchera,Borsani,Dipasquale) con 1561. Tra le Allieve oro per l’*Arco Club Riccione* (Peruzzi,Colombari,Pecci) con 1628,argento per gli Arcieri Iuvenilia (Tallarico,Tucci,Ferraris) con 1579 e bronzo per gli Arcieri Isonzo (Centore,Liano,Bisiani) con 1576. Vittoria tra i Ragazzi per gli *Arcieri Città di Terni *(Zenoni,Lucidi,Ligniti) con 1550 punti,secondo posto per gli Arcieri Boghera (Ghibaudi,Crinò,Generale) con 1478 e terzo per gli Arcieri del Piave (Di Lorenzo,Argenta,Zannol) con 1427. Al femminile successo per l’*Arco Sport Roma* (Pistolesi,Ieraci,Nola) con 1383 punti e seconda posizione per gli Arcieri del Basso Salento (Piano,Zaffarano,Carluccio) con 1340. *IN ALLEGATO FOTO FITARCO/ERCOLI – LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI* IL LINK ALLA FOTOGALLERY 08/02/2025 *Guido Lo Giudice* *Responsabile Comunicazione FITARCO* *+39.* * *