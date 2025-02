(ARC) AGENZIA REGIONE CRONACHE – oggi

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

AGENZIA REGIONE CRONACHE AGENZIA QUOTIDIANA DI STAMPA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ——————————————————– piazza Unit? d’Italia 1 – 34121 Trieste registrata al n. 299 del Tribunale di Trieste tel. fax email ——————————————————– direttore responsabile Demetrio Filippo Damiani ——————————————————– OGGI DALLA REGIONE ——————————————————– SABATO 8 FEBBRAIO 2025 ——————————————————– 1. TRIESTE: piazza Oberdan,ore 9 – BINI partecipa al corteo promosso dalle sigle sindacali su crisi aziendali (foto e tv); 2. TRIESTE: Foiba di Basovizza,ore 10 – SCOCCIMARRO alla visita guidata con la scuola di Catania alla Foiba di Basovizza assieme al sottosegretario istruzione Paola Frassinetti (foto); 3. PORDENONE: stazione (punto di partenza dell’Assessore),ore 10 – AMIRANTE sale a bordo del treno storico ETR 252 Arlecchino con destinazione Gorizia. A bordo del convoglio,alle 10.30,l’assessore terr? una conferenza stampa di presentazione dei servizi del TPL per GO!2025 e presentazione dell’innovativo servizio MAAS. Arrivati a Gorizia alle 10.50 seguir? verso le ore 11:00,l’inaugurazione della rinnovata stazione ferroviaria (foto e tv); 4. UDINE: Auditorium Zanon,via Leonardo da Vinci 2,ore 10.30- ROSOLEN partecipa a iniziativa “La carta di Lorenzo,per una scuola in sicurezza” (per ricordare Lorenzo Parelli a 3 anni dalla scomparsa) (foto e tv); 5. GORIZIA: piazza Vittoria,ore 13 – ANZIL al passaggio in piazza Vittoria della sfera realizzata dall’artista Michelangelo Pistoletto. Alle 13.15 circa il ministro Giuli,il Vicepresidente Anzil e i due sindaci di Gorizia e di Nuova Gorica,Mara Navarria e altri campioni faranno rotolare la sfera dal palco alla strada (foto e tv); 6. TRIESTE: Trieste Campus,via Locchi 15,ore 13.30 – SCOCCIMARRO in visita al Trieste Campus (foto); 7. GORIZIA: piazza Transalpina e piazza E. Kardelj (alle 18),ore 16 – FEDRIGA,ANZIL,BINI,CALLARI all’inaugurazione ufficiale delle 16 e alle ore 18 allo spettacolo inaugurale di GO! 2025 – Nuova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura (foto e tv) 080800 FEB 25