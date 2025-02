Sanremo: Codacons lancia premio per personaggio più criticato

(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA 7 febbraio 2025 SANREMO: CODACONS E ASSOURT LANCIANO IL PREMIO DELLE CRITICHE,UN RICONOSCIMENTO PER IL PERSONAGGIO PIÙ CRITICATO AL FESTIVAL VINCITORE RICEVERA’ UNA CLAVA COME TROFEO,CONSEGNATA TRAMITE UNA “BASTONATA” Ogni anno migliaia di telespettatori si rivolgono al Codacons e all’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (Assourt) per esprimere le loro opinioni e critiche riguardo ai loro programmi televisivi preferiti e ai relativi protagonisti; primo fra tutti il Festival di Sanremo,evento in grado di catalizzare in modo quasi totale l’attenzione dell’opinione pubblica. Per tale motivo le due associazioni annunciano oggi il lancio di un nuovo progetto: il Premio delle Critiche. Questo riconoscimento verrà assegnato al personaggio di Sanremo 2025 (cantante,conduttore,ospite,super ospite,ecc.) più contestato da tutte le fonti e dagli organi di informazione. Il Premio delle Critiche nasce,infatti,con l’intento di vivere il Festival di Sanremo con un tono satirico,volto a stimolare un dibattito libero e costruttivo. Il vincitore si aggiudicherà il prestigioso trofeo,rappresentato da una clava,opera del Maestro Ferdinando Codognotto Il premio sarà consegnato da Gianni Ippoliti,Presidente onorario di Assourt,domenica 16 febbraio,con lo stesso Ippoliti che provvederà a “bastonare” simpaticamente il vincitore.