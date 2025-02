(ARC) Transizione: Roberti, iniziativa Anaci fa luce su tema

(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Trieste,7 feb – “Il tema della transizione porta con s? un’ampia gamma di obiettivi che vedono coinvolta la collettivit?. Tra queste,particolare rilievo assumono le sfide inerenti il settore immobiliare,dove la transizione si lega non solo all’efficientamento energetico ed ecologico degli edifici,ma anche alla digitalizzazione e alla sicurezza. ? importante e utile poterne discutere approfonditamente assieme ai professionisti del settore in occasioni come queste”. ? quanto ha affermato oggi a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti al convegno “La transizione secondo Anaci”,organizzato dall’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari. L’associazione propone soluzioni,idee e approfondimenti che guardano oltre le case green per un progetto di condomini in edifici sicuri,digitali,ecologici e orientati verso il benessere di tutti. Nel corso del convegno ? stata presentata la pubblicazione “La transizione secondo Anaci” a cura del presidente nazionale Francesco Burrelli,presente nell’occasione assieme al presidente di Anaci Trieste Silvio Spagnul. “Le normative di carattere europeo impongono agli Stati comunitari sfide ambiziose e a breve termine in materia di