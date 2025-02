(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

7 Febbraio 2025 AGRITURISMO: COLDIRETTI/TERRANOSTRA,NATE TRE AZIENDE AL GIORNO,SPINTA DECISIVA A TURISMO Nel 2023 sono nate tre aziende agrituristiche al giorno con il fenomeno agriturismo che ha assunto un peso sempre più importante nell’economia dell’accoglienza,divenendo sinonimo di una vacanza di qualità ed ecosostenibile. E’ quanto affermano Coldiretti e Terranostra Campagna Amica in occasione della pubblicazione del nuovo rapporto Istat sull’agriturismo in Italia,che fotografa un significativo saldo positivo tra nuove autorizzazioni e cessazioni che testimonia un settore in crescita. Un successo spinto da un’offerta sempre più qualificata,a partire dal turismo esperienziale legato ai singoli settori,dall’oleoturismo,all’enoturismo,dal turismo della birra,al turismo dei formaggi. Solo per il turismo del vino l’estate 2024 ha superato il record delle sei milioni di notti trascorse lo scorso anno tra le vigne,secondo le stime di Coldiretti. Un altro esempio è rappresentato dai cammini che stanno emergendo come una delle principali tendenze nel turismo lento,offrendo brevi vacanze all’insegna della scoperta dei territori italiani. Cammini,ciclovie,ippovie,sentieri e vie di pellegrinaggio costituiscono una rete fitta di percorsi che permettono di esplorare gli angoli più nascosti del nostro paese. Ma l’agriturismo è diventato anche centrale – ricordano Coldiretti e Terranostra – per la vita delle zone interne e rurali,luoghi dove il turismo non sostituisce le attività economiche locali,prevalentemente agricole e artigianali,ma le completa e permette attraverso le risorse economiche prodotte di manutenere al meglio borghi e paesaggi,proteggendo dai dissesti idrogeologici e dal rischio di spopolamento/ scomparsa. “I nuovi dati evidenziano una ulteriore crescita in termini qualitativi ma anche quantitativi dell’agriturismo italiano,capace di far segnare sempre nuovi record e un costante segno positivo sotto ogni punto di vista – spiega la presidente di Terranostra Campagna Amica Dominga Cotarella -. La sfida è ora quella di arricchire ulteriormente la varietà dell’offerta come base per una destagionalizzazione della vacanza,allungando i periodi di permanenza e assicurando agli ospiti delle nostre strutture esperienze sempre più appaganti e formative”. Importante in tale ottica,come evidenziato dall’ultimo consiglio nazionale di Terranostra,i passi avanti fatti con le recenti normative contro la concorrenza sleale,dalle misure per l’emersione delle abitazioni private fino a quelle sulle false recensioni. Importante anche il nuovo piano strategico della Pac,con i bandi sulla diversificazione,mentre sul fronte delle azioni sindacali si è ottenuto lo sconto massimo (15%) sul pagamento dei diritti Siae. COLDIRETTI – – – – http://www.coldiretti.it