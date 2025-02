(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

gio 06 febbraio 2025 *Rifiuti. Iaia ( FdI), plauso alle forze dell'Ordine per il blitz contro traffico illecito di rifiuti tra Campania, Taranto e Calabria. La Regione Puglia faccia la sua parte*

“Fari puntati sulla tutela dell’ambiente. A dimostrarlo l’ennesimo blitz ed il sequestro milionario portato a termine da un’operazione dei Carabinieri del Noe, con il supporto dei comandi territoriali.

È gravissimo l’impatto ambientale di oltre 4mila tonnellate di rifiuti speciali abbandonati in zone di campagna tra Taranto, Cosenza, Avellino e Matera. Non solo interrati ma anche bruciati con conseguenze serie sulla qualità dell’aria e sulla salute.

Dal punto di vista ambientale, la Puglia continua ad affrontare numerose criticità sia per quanto riguarda la consumazione di questi reati e sia per quanto concerne la chiusura del ciclo dei rifiuti che, ad oggi, la regione Puglia non riesce a concludere con la conseguenza che ancora qualcuno propone l’ampliamento o l’ apertura di nuove discariche. I reati ambientali vanno perseguiti con massimo impegno ma, al contempo, la regione Puglia deve affrontare concretamente la gestione dei rifiuti che, se differenziati, sono una risorsa per l’ambiente e per l’economia del territorio. Sarà così, anche più difficile per la criminalità organizzata fare affari sulla pelle dei cittadini”.

*Così on. Dario Iaia, segretario Commissione Ecomafie*