(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 LANCELLOTTA (FdI): “Ottima scelta nomine a consiglieri di Calovini, Mantovano e Vietri”

“Ritengo sia stata davvero un’ottima scelta, quella del Ministro Tommaso Foti, di procedere alla nomina – a titolo gratuito – dei colleghi Giangiacomo Calovini e Lucrezia Mantovani come Consiglieri del Ministro per le tematiche inerenti gli Affari Europei e quella di Imma Vietri come Consigliere del Ministro per le Politiche di Coesione” – Lo dice in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta.

“Con l’esperienza acquisita sul campo, sono convinta che i tre colleghi deputati sapranno certamente offrire il proprio contributo in termini di idee, proposte e risoluzione concrete delle questioni afferenti le aree di propria competenza, così supportando il Ministro Foti in tutte le sue attività”.

“Ancora una volta il Ministro Foti ha messo in campo un metodo di condivisione e partecipazione, nell’interesse esclusivo dell’Italia” – Conclude il deputato di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta, componente della Commissione Affari Sociali.