I Carabinieri Forestali del Lazio e della Sardegna: l’impegno del 2024 a difesa dell’ambiente e della biodiversità.

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 Comando Regione Carabinieri Forestale

“Lazio”

ATTIVITÀ OPERATIVA DEL COMANDO REGIONE CARABINIERI LAZIO

ANNO 2024

ATTIVITÀ OPERATIVA – STATISTICHE COMPARATE

I Carabinieri del Comando Regione Forestale “Lazio”, in media con gli anni precedenti, hanno

svolto oltre 82.000 controlli, contestando 1.518 reati e 2.880 illeciti amministrativi.

In particolare, sono state controllate 19.669 persone, di cui 14 tratte in arresto, 1.265 denunciate

in stato di libertà, nonché eseguiti 420 sequestri penali e 119 amministrativi, oltre a 43

perquisizioni locali e domiciliari, delegate dall’Autorità Giudiziaria.

I risultati conseguiti nel 2024 dai Carabinieri Forestali del Comando Regione “Lazio” si attestano in

sostanziale continuità con l’anno precedente, con un andamento crescente nell’attività di

prevenzione svolta sul territorio che registra un incremento del 2,5 % per quanto attiene al numero

di controlli posti in essere. Emerge, altresì, un significativo aumento nell’attività di repressione, con

il 14% in più dei reati perseguiti.

SETTORI DI INTERVENTO

Rifiuti e discariche

Durante l’azione di contrasto a traffici, stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti, nonché

discariche abusive – svolta attraverso 8.588 controlli (pari al 10,5% del totale) – si è proceduto a

contestare 440 reati, trarre in arresto 7 soggetti, denunciare in stato di libertà 446 persone,

eseguire 11 perquisizioni e 170 sequestri penali. Gli illeciti amministrativi accertati nel settore

sono stati 267, con sanzioni elevate di valore pari a € 544.586,41 (circa un terzo del totale) e 33

sequestri amministrativi. In questo ambito, sono state 2.639 le persone controllate.

L’impegno dei Carabinieri Forestali in questo specifico settore è essenziale per i riflessi che il

fenomeno della gestione illecita dei rifiuti, nelle sue molteplici declinazioni produce, non solo sull’

Ambiente, ma anche sulla Salute umana.

1

Inquinamento

Il numero dei controlli eseguiti nell’ambito dell’azione di contrasto all’inquinamento idrico,

atmosferico, acustico, del suolo, delle acque di scarico e dell’utilizzazione agronomica delle acque

di vegetazione è pari a 1.631, la maggior parte dei quali concentrati nell’area meridionale della

Regione (provincie di Frosinone e Latina), caratterizzata da diversi insediamenti industriali e

particolarmente vocata allo sfruttamento delle risorse idriche in agricoltura.

L’attività condotta nel settore ha consentito di contestare 86 violazioni penali e 127 illeciti

amministrativi (+28% sul 2023), per un importo di sanzioni amministrative pari a € 360.352,28. A

tal proposito è interessante segnalare come l’efficacia dei controlli in questo specifico settore sia

dimostrata dal sensibile incremento, rispetto allo scorso anno, dei reati e degli illeciti amministrativi

contestati, rispettivamente, del 37% e 27%.

Le persone controllate sono state in totale 841, di cui 96 denunciate, con 25 sequestri, tra penali e

amministrativi, ed 1 perquisizione eseguiti.

Tutela del territorio

Le regioni Lazio e Sardegna, in cui operano i reparti dipendenti dal Comando Regione Carabinieri

Forestale Lazio, pur differendo sotto il profilo geologico, presentano punti in comune, tra i quali

l’eterogeneità del territorio che, in entrambi i casi, mostra una prevalenza di zone montuose e

collinari; nel Lazio, le pianure si collocano in prossimità della costa, che, per questa ragione, ben si

predispone a potenziali fenomeni di abusivismo edilizio. Proprio tale circostanza espone a una

diffusa e scarsa tendenza alla stabilità dei litorali, già di per sé sottoposti a fenomeni di erosione,

particolarmente significativi proprio nella regione laziale.

Le caratteristiche del territorio in cui operano i reparti dipendenti dal Comando Regione Carabinieri

Lazio, al pari della gran parte del territorio nazionale, sono indicative di zone dalla complessa

orografia e da sedimenti geologicamente instabili, che predispongono a fenomeni di dissesto

idrogeologico. I fenomeni di urbanizzazione, i prelievi di inerti (sabbia e ghiaia), la realizzazione di

aree industriali o artigianali in aree golenali, la ricerca di nuove aree agricole, il taglio boschivo

incontrollato ed in genere i fenomeni accentuati di antropizzazione, che hanno caratterizzato

l’ultimo cinquantennio, hanno contribuito alla destabilizzazione delle condizioni naturali di molti

torrenti e aste fluviali.

Peraltro, la straordinaria densità abitativa nelle zone limitrofe alla Capitale genera l’inevitabile

esposizione al rischio da parte della popolazione residente in quest’area.

Quanto registrato nell’area d’interesse della Capitale non trova simile riscontro nel resto della

regione Lazio, così come nell’isola sarda dove, secondo quanto osservato, nel corso degli ultimi

anni, dai reparti dipendenti dal Comando, lo spopolamento delle aree rurali ha determinato il

significativo dannoso depauperamento dei territori, in termini di perdita storico-culturale e

diminuzione delle buone pratiche agronomiche; analogamente, il decremento demografico

2

corrisponde non solo all’inevitabile espansione dei terreni incolti, ma anche alla scomparsa delle

cd. “sentinelle civiche” che, in molti casi, sono determinanti per la tempestiva attivazione di tutte

quelle misure idonee a prevenire eventi di dissesto idrogeologico, resi maggiormente frequenti dal

verificarsi di fenomeni atmosferici sempre più intensi ed avversi.

Il Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio, attraverso le proprie articolazioni, capillarmente

distribuite a presidio del territorio, in particolar modo nella Regione Lazio, anche nel corso del

2024, ha svolto con efficacia la propria azione di legalità ambientale, con servizi di vigilanza mirati,

prevenendo e contestando gli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela dell’assetto

idrogeologico e urbanistico-edilizio, oltre che delle utilizzazioni forestali e dello sfruttamento delle

cave.

In tali settori, all’esito dei 41.321 controlli effettuati, sono stati accertati 286 reati e denunciati in

stato di libertà 371 presunti autori di reato, con 65 sequestri effettuati, tra penali e amministrativi,

e 6.077 persone controllate. Gli illeciti amministrativi contestati sono stati 888, per un importo di

sanzioni elevate pari a € 483.664,31 (oltre il 25% del totale).

Tutela della fauna

L’attività ha riguardato controlli nei settori della caccia, della pesca, degli animali di affezione, del

maltrattamento degli animali e del rispetto delle norme di polizia veterinaria.

In questo ambito, sono stati eseguiti 10.124 controlli, 5.501 verifiche su persone ed accertati 152

reati che hanno portato a 104 denunce in stato di libertà, 120 sequestri penali e 17

amministrativi, oltre a 15 perquisizioni locali e personali.

Gli illeciti amministrativi accertati sono stati 581, con sanzioni elevate per un importo pari a €

147.157,96.

In questo settore, prevalgono le violazioni nei confronti degli animali da reddito, seguite da quelle

relative agli animali d’affezione e in materia di caccia. Un terzo dell’attività di controllo e

repressiva è stata svolta nella provincia di Latina, dove sono attivi numerosi allevamenti, seguita

dalle provincie di Roma e Rieti, anche quest’ultima ad elevata vocazione zootecnica e venatoria.

In questo specifico ambito, interessante osservare come i sequestri eseguiti siano più che triplicati

rispetto all’anno precedente, con un significativo incremento (+15%) anche delle persone

sanzionate amministrativamente.

Con riguardo al fenomeno degli avvelenamenti di fauna, sia selvatica che domestica, con impiego di

esche tossiche, anche al fine di scongiurare il diffondersi del danno ambientale sulla biodiversità

presente nei territori interessati, particolarmente efficace è risultato essere, in affiancamento

all’attività d’indagine mirata assicurata dai reparti Forestale, lo svolgimento di ispezioni preventive

e d’urgenza da parte dell’Unità Cinofila Antiveleno di Rieti, per le quali si è dimostrata

fondamentale proprio la tempestività delle segnalazioni.

Tutela della flora

3

L’attività svolta dai reparti dipendenti dal Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio nel settore

della raccolta di funghi, tartufi, prodotti del sottobosco, nonché del commercio del legno e specie

vegetali, è espressione di una delle principali missioni svolte a difesa della biodiversità e tutela del

bosco, nella sua integrità. Il prelievo incontrollato di risorse naturali, infatti, unitamente alla

degradazione e frammentazione degli habitat e all’inquinamento, produce una perdita inestimabile

di vita, da cui possono scaturire imprevedibili rischi ambientali per gli ecosistemi.

I controlli svolti sono stati 4.937, dei quali più della metà nelle provincie di Latina e Roma, con

1.765 persone controllate e 46 sequestri amministrativi.

Il personale operante ha riscontrato 3 reati e 367 illeciti amministrativi, con sanzioni per un

importo pari a € 126.262,89.

Particolare menzione merita l’attività riconducibile all’applicazione del Regolamento EUTR, in

materia di commercio di legno e prodotti da esso derivati, attraverso il mantenimento del previsto

sistema di dovuta diligenza da parte delle aziende che immettono legno sul mercato, anche di

provenienza nazionale. La situazione congiunturale in ordine all’attuale crisi energetica, diretta

conseguenza del conflitto in Ucraina, ha infatti riverberato i suoi effetti anche sui combustibili di

origine vegetale (legna e pellet), determinando difficoltà di approvvigionamento ed elevati costi sul

mercato, facendo sì che i boschi riacquistassero una funzione economica di rilievo.

Incendi boschivi

Anche nel corso della stagione estiva 2024, l’attività di prevenzione è stata significativa e intensa,

con 2.734 controlli effettuati e 733 soggetti identificati.

I reati accertati sono stati complessivamente 344, con 28 persone denunciate e 2 arresti.

L’intensa attività di monitoraggio del territorio e delle aree percorse dal fuoco, per l’eventuale

accertamento di violazioni amministrative connesse, ha condotto ad elevare 256 verbali

amministrativi, per sanzioni di importo pari a € 40.558,30.

A decorrere dal mese di giugno, in concomitanza con l’inizio della campagna estiva AIB, come per

gli anni precedenti, è stato incrementato il numero di pattuglie 1515, prevedendo turnazioni serrate

di militari specializzati nell’attività di repertazione e applicazione del Metodo delle Evidenze

Fisiche.

In particolare, il Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, con l’ausilio di ulteriori pattuglie

provenienti dai Gruppi Carabinieri Forestale di altre province, ha svolto un’attività preventiva

particolarmente efficace nel cosiddetto “Hot spot”, ricadente nelle zone dei comuni di Fondi e Itri.

Similare dispositivo rafforzato è stato impiegato nella Riserva Naturale Statale del Litorale

Romano.

Altri settori

4

In tutti gli altri settori in cui hanno operato i Carabinieri Forestali del Lazio e Sardegna nel corso del

2024, in particolare in materia di tutela delle aree protette, delitti contro il patrimonio e contro

la Pubblica Amministrazione, tutela della salute e delle aree protette e codice della strada,

sono stati effettuati 12.862 controlli, contestati 207 reati e 394 illeciti amministrativi, con

sanzioni di importo pari ad € 175.259,15 e 12 sequestri amministrativi.

Sono state inoltre controllate 2.113 persone, di cui 217 denunciate; eseguiti 33 sequestri penali,

4 arresti, tutti nella provincia di Roma, e 11 perquisizioni.

Grafico 1

Con riguardo all’andamento delittuoso registrato nel corso del 2024, gli illeciti penali relativi ai

settori delle discariche e rifiuti, con il 29% del totale, primeggiano sugli altri, seguiti da quello degli

incendi boschivi (+4% rispetto allo scorso anno), della tutela del territorio e della tutela della fauna.

Grafico 2

5

In merito all’attività repressiva, questa segue tendenzialmente e naturalmente l’andamento della

delittuosità. Il 35% dei soggetti è stato denunciato per reati in materia di rifiuti e discariche, il 30%

per reati in materia di tutela del territorio e il restante 35% per reati commessi in base ad altre

normative.

Grafico 3

Per quanto attiene agli illeciti amministrativi, il 31% delle sanzioni amministrative pecuniarie è

stato elevato per violazioni nel settore urbanistico-edilizio, del vincolo idrogeologico, delle

utilizzazioni forestali e dello sfruttamento delle cave. Il 20% è stato elevato in materia di caccia,

pesca, animali di affezione, maltrattamento degli animali e rispetto delle norme di polizia

veterinaria. Il 13% ha riguardato violazioni in materia di tutela della flora, il 9% discariche ed

inquinamenti ed il settore incendi.

Grafico 4

6

ALTRE ATTIVITÀ

Servizio Meteomont

Il Centro Settore Meteomont (Ce.Se.M.) “Appennino Laziale”, con competenza nella Regione

Lazio, si avvale di personale dei Carabinieri Forestale con qualifiche di Osservatore, Esperto e

Previsore Neve e Valanghe.

Il Ce.Se.M. si occupa della valutazione e del controllo del manto nevoso, mediante attività di

rilevamento dati, svolta da 23 militari qualificati e le 8 Stazioni Meteonivologiche Tradizionali

(SMT), dislocate nei due sotto-settori “Terminillo Monti Reatini e Laga” e “Monti Simbruini e

Meta”. La rete di monitoraggio è infine integrata dai Nuclei Itineranti di Rilevamento Esperti Neve

e Valanghe, composti da Carabinieri altamente specializzati e con un’elevata preparazione fisica, e

dalle “pattuglie Nevemont”, costituite da militari dei Nuclei Carabinieri Forestale e Nuclei

Carabinieri Parco, che vengono direttamente allertate dal Centro Nazionale Meteomont affinché

provvedano, nell’ambito dei servizi in atto, alla raccolta di informazioni sulle condizioni del tempo,

sull’altezza della neve al suolo e sullo stato della viabilità.

Tutti i dati provenienti dal territorio vengono controllati e

validati dal Ce.Se.M., per la redazione, con cadenza

quotidiana, del Bollettino di previsione del pericolo valanghe,

trasmesso poi alle Centrali operative dell’Arma e a tutte le

autorità preposte a gestire nel territorio le emergenze e gli

interventi di protezione civile. Il Bollettino, pubblicato tutti i

giorni alle ore 14:00, è consultabile sull’App Meteomont e sul

sito web https://meteomont.carabinieri.it.

Nel corso del 2024, sono stati svolti:

– n. 1072 rilievi presso i campi fissi di rilevamento

meteonivometrici, dalle Stazioni Meteonivometriche

Tradizionali di Leonessa, Rieti, Cittareale e Amatrice, per la

provincia di Rieti, Filettino, Guarcino e Picinisco, per la

provincia di Frosinone, e Arcinazzo Romano, per la provincia

di Roma;

– n. 46 rilievi dai nuclei itineranti, su pendii lungo i classici itinerari frequentati da escursionisti,

per la verifica del manto nevoso.

A beneficiare dell’attività assicurata in questo settore dai Carabinieri Forestali della Regione sono

gli sciatori, escursionisti e turisti, che vogliono godere in sicurezza della montagna, svolgendo

attività alpinistica, sciistica o semplicemente escursionistica, nel pieno rispetto dell’ambiente e

riducendo al minimo il rischio di essere travolti da valanghe o, addirittura, provocarle

inconsapevolmente, a causa di condotte poco accorte.

7

Unità Cinofila Antiveleno

L’Unità Cinofila Antiveleno di Rieti, con competenza sull’intera Regione Lazio, esegue,

congiuntamente ai reparti dislocati sul territorio dell’intera Regione, molteplici servizi preventivi ed

ispezioni d’urgenza per la ricerca di esche, bocconi e carcasse di animali avvelenati.

L’Unità Cinofila Antiveleno di Rieti ha

eseguito, congiuntamente ai reparti

dislocati sul territorio dell’intera Regione,

un totale di 99 ispezioni, di cui 72

preventive, con particolare attenzione

alle zone a vocazione tartufigena, e 27

d’urgenza, di cui n. 4 fuori regione.

Durante tale attività, 10 ispezioni sono

risultate positive con il rinvenimento n.

18 reperti, di cui 4 risultati avvelenati;

per i restanti si è in attesa di responso da

parte degli Istituti Zooprofilattici.

[Usare una citazione significativa del documento per

Il conduttore dell’Unità è un sottufficiale dei Carabinieri Forestale che ha conseguito la qualifica

dopo un percorso formativo presso il Centro Cinofili Carabinieri di Firenze, storico Istituto

dell’Arma per la formazione dei propri militari e quadrupedi da impiegare in servizi preventivi e

operazioni di polizia giudiziaria, ricerca e soccorso. Il cane, di nome Asia, è un pastore belga

Malinois femmina, di quattro anni, anch’esso addestrato presso il Centro di Firenze, dotato di un

olfatto straordinario e una spiccata attitudine alla ricerca e al gioco. I pastori Malinois presentano un

temperamento forte che richiede una mano ferma per l’addestramento e capacità da esperti cinofili

per poter essere gestiti. Solo la preparazione accurata, una dedizione costante e un profondo

affiatamento consente all’Unità Cinofila di svolgere con efficacia le delicate attività cui è deputata.

Quando l’Unità Cinofila viene attivata, il quadrupede, indirizzato dal proprio conduttore, perlustra il

territorio e, laddove individui e segnali il materiale sospetto, arrestandovisi in prossimità (cosiddetto

freezing), il conduttore lo premia con giochi e carezze. Le Unità Cinofile Antiveleno non lavorano

mai da sole, ma sono seguite da altri Carabinieri Forestale, pronti ad occuparsi di tutte le attività

necessarie a ricostruire la dinamica dell’avvelenamento, per individuarne gli eventuali responsabili.

La costante presenza dell’Unità sul territorio ha consentito di esercitare un valido deterrente per lo

specifico reato di uccisione di animali mediante avvelenamento.

CITES

Il Nucleo Carabinieri CITES, presso il Centro Anticrimine Natura di Cagliari, da cui dipende anche

il Distaccamento CITES di Olbia, svolge mirata attività di controllo:

8

– sulla detenzione e sul commercio di esemplari vivi e morti di fauna e flora appartenenti a specie

minacciate di estinzione e per questo tutelate dalla Convenzione di Washington, nota anche

come C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species of flora and

fauna);

– sul commercio internazionale di legname, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno del

cosiddetto “illegal logging”, in applicazione delle normative FLEGT e EUTR.

Nel corso del 2024, le attività svolte dal Nucleo CC

CITES di Cagliari si sono inoltre sviluppate nell’ambito

di campagne nazionali antibracconaggio, organizzate dal

Raggruppamento Carabinieri CITES, in particolare

nell’area individuata quale “Black-spot”, nel Sud della

Sardegna.

I militari specializzati CITES sono stati impegnati

soprattutto nel controllo di privati cittadini ed attività

commerciali che si occupano di vendita di esemplari tutelati dalla normativa di settore, con

particolare riguardo al commercio di avorio, di rapaci e animali d’affezione.

Tenuto conto anche dell’attività svolta nello specifico

settore, anche da altri reparti dipendenti dal Comando

Regione, sono stati complessivamente effettuati 171

controlli, per un totale di 169 persone controllate, di

cui 17 denunciate. I reati contestati sono stati in tutto

18, cui si aggiungono 4 illeciti amministrativi

contestati, con sanzione di importo pari ad € 30.600,00

e 17 sequestri penali.

Educazione ambientale

L’attività di divulgazione ed educazione ambientale costituisce senza dubbio un obiettivo strategico

per il presente e per il futuro del nostro Paese, essendo necessario un profondo cambiamento di

mentalità che coinvolga le Istituzioni, la scuola, le imprese e i singoli cittadini. Questa nuova

consapevolezza non può che partire dai “più giovani”, verso i quali i reparti del Comando Regione

Carabinieri Lazio dimostrano da sempre una particolare attenzione, mediante l’organizzazione di

eventi di educazione ambientale ad ampio respiro, ovvero su temi specifici, invitando gli studenti

presso le proprie sedi o intervenendo direttamente nei plessi scolastici attraverso propri

rappresentanti.

9