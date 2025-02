(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 GUARDIA DI FINANZA

Comando Provinciale Reggio Emilia

COMUNICATO STAMPA

06/02/2025

GDF REGGIO EMILIA: OPERAZIONE “OMBROMANTO”.

SCOPERTA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, FINALIZZATA AD UN’IMPONENTE

FRODE FISCALE PER OLTRE 100 MILIONI DI EURO.

In corso l’operazione OMBROMANTO con perquisizioni e sequestri – delegati dalla Procura della Repubblica di

Reggio Emilia – nei confronti di n. 87 persone fisiche e n. 4 società, domiciliate in varie province italiane, di cui

n. 23 in provincia di Reggio Emilia.

N. 179 gli indagati, indiziati di aver preso parte ad una organizzazione criminale radicata a Reggio Emilia, dedita

alla perpetrazione di reati tributari, tra cui frodi fiscali e indebita compensazione di crediti d’imposta per quasi

104 milioni di euro.

Le attività in corso, stanno interessando le province di Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Parma, Modena,

Rimini, Bolzano, Torino, Asti, Milano, Pavia, Monza, Verona, Perugia, Terni, Firenze, Pisa, Pesaro, Roma,

Rieti, Frosinone, Pescara, Napoli, Caserta, Benevento, Taranto, Crotone, Trapani.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nell’ambito di una conferenza stampa alle ore 10.30, presso il

Comando Provinciale di Via Mazzini 4, alla presenza del Procuratore Capo Gaetano Paci ed il Comandante

Provinciale della Guardia di Finanza, Col.t.ST Filippo Ivan Bixio.