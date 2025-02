ESCALATION DI VIOLENZE CONTRO GLI AGENTI DI POLIZIA: UN RISCHIO COSTANTE IN OGNI INTERVENTO

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

L'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia esprime la propria

solidarietà ai due agenti della Polizia Stradale, vittime di una brutale

aggressione questa mattina sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, in

Piemonte. Un episodio gravissimo che si aggiunge a una drammatica escalation

di violenze ai danni delle Forze di Polizia, confermando ancora una volta la

pericolosità della funzione svolta e le insidie che si celano dietro ogni

intervento.

Quanto accaduto è emblematico di una realtà che da tempo denunciamo: il

lavoro degli operatori di polizia è esposto a rischi continui e spesso

imprevedibili, in un contesto in cui la violenza contro chi tutela la

sicurezza pubblica sta assumendo proporzioni allarmanti. Ogni controllo,

ogni intervento – anche apparentemente di routine – può trasformarsi in un

attacco diretto agli uomini e alle donne in divisa, che operano con

professionalità e spirito di servizio per la tutela della collettività.

L’episodio odierno evidenzia l’urgente necessità di rafforzare le tutele per

chi svolge una funzione essenziale per il Paese. La risposta istituzionale

non può limitarsi alla solidarietà di circostanza, ma deve tradursi in

azioni concrete che garantiscano maggiori strumenti, adeguate coperture

giuridiche e il riconoscimento effettivo della specificità della

professione.

L’Associazione continuerà a battersi per garantire ai poliziotti condizioni

operative e giuridiche adeguate alla complessità del loro impegno

quotidiano, affinché non restino soli di fronte a un’escalation di violenza

che minaccia non solo la loro incolumità, ma l’intero sistema della

sicurezza pubblica. Così in una nota Enzo Letizia segretario

dell’associazione nazionale funzionari di polizia.

