Agenzia regionale 133.25 Piemontese_Dichiarazione su presidente Emiliano al Policlinico Riuniti Foggia

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 *Il presidente Emiliano al ‘Riuniti’ di Foggia, dichiarazione

dell’assessore alla Sanità Piemontese*

Il vice presidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità *Raffaele

Piemontese* dichiara:

“Il presidente *Michele Emiliano* termina oggi il suo ricovero al

Policlinico ‘Riuniti’ di Foggia dopo un intervento di protesi all’anca. A

lui rivolgo i miei auguri per il ritorno a casa e per un pieno recupero

dopo l’operazione.

In questo periodo di degenza, dall’intervento curato dal professor Giuseppe

Maccagnano alla riabilitazione fatta sotto la guida del professor Andrea

Santamato e della sua equipe, il presidente ha potuto riscontrare, al pari

di tutti i cittadini e le cittadine pugliesi e non, la professionalità e la

qualità dell’assistenza e delle cure del Policlinico foggiano.

La scelta di operarsi in una struttura pubblica gli ha consentito di fare

un’esperienza diretta del funzionamento del Servizio sanitario regionale e

in particolare del Policlinico di Foggia, certo dal punto di vista di un

paziente che ricopre importanti funzioni istituzionali che non potevano

essere sospese del tutto.

Proprio Ortopedia e la Riabilitazione sono l’esempio del passo da gigante