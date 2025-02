(ACON) AGENDA MANIFATTURA. MAURMAIR (FDI): PUNTARE SUL CAPITALE UMANO

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 6 feb – “L’odierna riunione della II

Commissione Attivit? Produttive, durata ben 4 ore, ha registrato

un ampio dibattito sullo stato e le prospettive del settore

secondario della nostra Regione. Oltre alla relazione

introduttiva dell’assessore Sergio Bini, sono intervenuti i

responsabili di Teha Group di Ambrosetti capitanati da Lorenzo

Tavazzi, che ha illustrato i contenuti del Piano Agenda Fvg

Manifattura 2030, e i presidenti e direttori dei sei consorzi

industriali presenti in Friuli Venezia Giulia”.

Lo riferisce in una nota Markus Maurmair (FdI), presidente della

II Commissione consiliare.

“La convocazione ? stata stimolata dall’assessore alle attivit?

produttive oltre che da alcuni componenti della Commissione al

fine di favorire la formulazione di un piano strategico a

supporto e rilancio del settore manifatturiero”.

“Il contesto internazionale – aggiunge Maurmair – contraddistinto

da forte instabilit? geopolitica, con le guerre in Ucraina e nel

Medio Oriente, l’impatto delle prime decisioni di forte matrice

protezionista della presidenza Trump, con l’introduzione di

elevati dazi, e la fragilit? economica della Germania,

tradizionale locomotiva europea e con la quale le imprese del

Friuli Venezia Giulia intrattengono prevalenti rapporti

commerciali, impongono la definizione ineludibile di un nuovo

piano manifatturiero per la nostra regione”.

“La Giunta regionale si ? mossa giocando d’anticipo – ? la

valutazione del presidente della Seconda – e ha affidato al

prestigioso consulente Ambrosetti la stesura di proposte di

sviluppo del manifatturiero che siano slegate dal tradizionale

contesto in cui operano le imprese del Friuli Venezia Giulia.

Tale scelta si dimostra opportuna in questo momento di

difficolt?”.

Dal 2018 al 2024 le risorse destinate a supporto dei consorzi

industriali e delle imprese che vi operano superano i 291 milioni

di euro con un effetto moltiplicatore che supera il mezzo

miliardo e la ricaduta positiva ? sintetizzabile nelle migliaia

di posti di lavoro che sono stati creati.

“Tuttavia oggi appare necessario – suggerisce Maurmair – far

proprie le indicazioni provenienti dai consulenti che individuano

delle linee d’intervento chiare e condivisibili quali il sostegno

ai processi di aggregazione e di crescita dimensionale delle

imprese, come favorire la loro azione sui mercati internazionali

e la transizione digitale applicando le tecnologie fondate

sull’intelligenza artificiale”.

“Tra gli interventi ormai non pi? rinviabili – continua il

consigliere di Fratelli d’Italia – la transizione energetica e

sostenibile delle imprese manifatturiere ma, soprattutto, il

puntare sul capitale umano da attrarre e trattenere.

Dichiarazioni d’intenti che fanno il paio con le necessit? di

potenziare le strutture logistiche e infrastrutturali stimolando

la specializzazione dei territori su specifiche vocazioni

produttive, accompagnate da un elenco di azioni definite e da

subito operative su cui, ed ? un’altra buona notizia,

l’amministrazione regionale ha gi? destinato per il 2025 oltre

107 milioni di euro”.

“Il lavoro della Commissione – conclude il Presidente – non ?

completato poich? ? stato concordato con l’assessore un secondo

appuntamento, entro i primi giorni di marzo, cos? da consentire

uno studio approfondito dei documenti illustrati quest’oggi e

magari di formulare delle proposte che arricchiranno il pacchetto

di azioni la cui attuazione sar? sottoposta alla valutazione

della Giunta regionale”.

ACON/COM/fa

061750 FEB 25