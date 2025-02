(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 LAZIO. CARAMANNA (FDI): CON PIANO TRIENNALE SU TURISMO SARA’ ANCOR PIU’ ECCELLENZA NAZIONALE

“Per Fratelli d’Italia il rilancio e la promozione del comparto turistico sono una priorità assoluta. Lo dimostrano il Piano strategico del Ministero del Turismo e, ora, il Piano triennale del Turismo 2025-2027, promosso dalla regione Lazio guidata da Francesco Rocca, che ha fatto davvero un eccellente lavoro. Il Piano, fortemente voluto dall’assessore al Turismo Elena Palazzo, che ringrazio per quanto sta facendo, ha coinvolto tutti gli attori del Lazio e porterà valore aggiunto al settore, facendo crescere e delocalizzare i flussi turistici in tutta la regione, anche nelle aree interne. Il Piano intende centrare punti per noi strategici come la digitalizzazione, il turismo sostenibile e il turismo lento: il Lazio non è solo Roma, ha delle potenzialità enormi. Con questo Piano l’intera regione sarà sempre più un’eccellenza nazionale del turismo”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna, capogruppo in Commissione Attività produttive e consigliere del ministro del Turismo, a margine del primo Forum del Turismo della Regione Lazio.

