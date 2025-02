(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 DL CULTURA. DI MAGGIO (FDI), OK A MIO ODG PER FONDAZIONE MUSEO FOTOGRAFIA

“Data la grande importanza culturale e istituzionale della Fondazione Museo nazionale della fotografia, sono particolarmente contenta che sia stato approvato un mio odg collegato al dl cultura con il quale si impegna il Governo ad autorizzare l’attivazione di fondi per questa importante realtà. Inoltre, viene previsto l’impegno, anche con l’adozione di nuove norme, a garantire a settant’anni dalla produzione il diritto esclusivo sulle fotografie eliminando così le distinzioni con le opere fotografiche. La Fondazione rappresenta un luogo da valorizzare in quanto laboratorio di ricerca e restauro del patrimonio fotografico/documentale e luogo di incontro per studiosi ricercatori ed operatori”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio, componente della commissione Cultura.

