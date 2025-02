CS BRUXELLES-RICONFERMA MARSILIO

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

*BRUXELLES – RICONFERMA MARSILIO: LE CONGRATULAZIONI DI SIGISMONDI, LIRIS E

TESTA*

*I parlamentari Fdi “Attestato di merito, esponente capace e

lungimirante” *

“La riconferma di *Marco Marsilio* come presidente del Gruppo dei

Conservatori e Riformisti europei è un attestato di merito che, infatti,

non ci stupisce ma ci inorgoglisce ancora una volta. Il combinato disposto

tra preparazione, serietà e lungimiranza rende Marsilio un esponente

credibile e capace di proseguire il lavoro già avviato su temi complessi e

stringenti di interesse dell’Italia e dell’intera comunità europea, da

sempre capisaldi per Fratelli d’Italia, oltreché di affrontare importanti

future sfide di natura socio-economica ed ambientale. Esprimiamo le nostre

più vive congratulazioni, augurando al presidente Marsilio un sempre

proficuo lavoro”. Lo affermano, in una nota congiunta, i parlamentari di

Fratelli d’Italia, *Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa. *

