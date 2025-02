Svincolo A52 a San Rocco: cambia il progetto, si riducono i disagi per il quartiere – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

Svincolo A52 a San Rocco:

cambia il progetto, si riducono i disagi per il quartiere

Milano Serravalle ha depositato la variante progettuale

nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Monza, 4 febbraio 2025. Novità importanti per il progetto del nuovo svincolo dell’A52 nella zona di San Rocco – Sant’Alessandro: le richieste del Comune – che in stretta collaborazione con la partecipata Monza Mobilità aveva preso in esame il progetto e fatto proprie alcune istanze espresse anche dagli abitanti del quartiere – di allontanamento del tracciato dalle abitazioni esistenti in Via Gentili e di copertura completa della galleria sino al sottopasso ferroviario esistente hanno portato ad una variante di progetto.

La variante è stata depositata da Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso il Ministero dell’Ambiente, che chiuderà la fase di valutazione, appunto, entro l’estate.

Le novità. Nello specifico la società autostradale, anche a seguito delle osservazioni dell’Amministrazione Comunale, ha presentato una variante al progetto originario.

La nuova proposta modifica il tracciato della galleria per ridurre significativamente – nel suo complesso – gli impatti sul quartiere in via Gentili, garantendo piena accessibilità alle aree durante i lavori, allontanando il tracciato dalle abitazioni ed eliminando le interferenze con servizi pubblici interrati, minimizzando il disagio per la comunità. Inoltre, il progetto prevede ora la copertura totale del nuovo tratto stradale eliminando la porzione a cielo aperto nei pressi della scuola “Sandro Pertini”, un elemento che aveva generato particolare apprensione tra gli abitanti del quartiere. Infine, il progetto ora riformulato prevede che l’interferenza con il pozzo potabile in via Gentili venga risolta spostando il pozzo in un’altra area, in accordo con il gestore Brianzacque.

Lo svincolo. Finanziato dalla Regione Lombardia in convenzione con Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A – il gestore del tratto autostradale interessato – il progetto ha l’obiettivo di alleggerire il traffico, diminuire i tempi di percorrenza e potenziare la viabilità dell’itinerario tra l’interconnessione A4-A52 e la Strada Statale 36.

Il finanziamento della Regione, che al momento ammonta a 40 milioni di euro, rientra nell’ambito del Piano Lombardia (L.R. 9/2020 – DGR XI / 3531 del 05/08/2020).