Proroga delle iscrizioni a Biblioremix: c’è tempo fino al 9 febbraio per partecipare al percorso di co-progettazione della Biblioteca Alliaudi – Comunicato – Comune di Pinerolo

Proroga delle iscrizioni a Biblioremix: c'è tempo fino al 9

febbraio per partecipare al percorso di co-progettazione della

Biblioteca Alliaudi

La Biblioteca Civica “Camillo Alliaudi” annuncia la proroga delle iscrizioni per il percorso di

co-progettazione Biblioremix, l’iniziativa che coinvolge direttamente i giovani nella

trasformazione della biblioteca in un luogo sempre più inclusivo e partecipato.

COMUNICATO, 04 FEBBRAIO 2025

I giovani tra i 16 e i 21 anni di Pinerolo avranno tempo fino alle ore 24:00 di venerdì 9 febbraio

2025 per candidarsi e prendere parte a un’esperienza unica di progettazione culturale che si

svilupperà tra marzo e giugno 2025.

Cos’è Biblioremix?

Biblioremix è un percorso di progettazione partecipata, promosso nell’ambito del progetto

“Giovani in biblioteca: La biblioteca dei giovani per i giovani”, finanziato dal Dipartimento per

le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Grazie alla guida di BAM! Strategie Culturali e LOFT/Yepp, i partecipanti avranno l’opportunità di

sviluppare nuove idee per valorizzare e vivere al meglio gli spazi della Biblioteca Alliaudi,

contribuendo a renderla un punto di riferimento per la cultura, la creatività e la socialità giovanile.

Il percorso prevede due fasi principali:

🔹 Maratona Creativa (7-8 marzo 2025): due giornate intensive per generare idee e immaginare

nuove attività per la biblioteca.

🔹 Incontri di co-progettazione (marzo-giugno 2025): sessioni online e in presenza per sviluppare

e trasformare le idee della maratona in progetti concreti.

Un’occasione da non perdere!

Partecipare a Biblioremix significa avere un ruolo attivo nella costruzione del futuro della biblioteca,

acquisire nuove competenze e lavorare in squadra in un ambiente creativo e stimolante. Inoltre,

grazie al supporto della rete PIN, gli studenti degli istituti scolastici di Pinerolo potranno

ottenere 30 ore di PCTO.

Le candidature possono essere inviate compilando il modulo online entro il 9 febbraio 2025 al link:

https://forms.gle/jbteauNFAD2MxTXb7