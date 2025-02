EQUILIBRIO 2025: dal 10 al 22 febbraio torna il Festival di Danza Contemporanea di Roma

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

IL FESTIVAL DI DANZA CONTEMPORANEA DI ROMA

DAL 10 AL 22 FEBBRAIO

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

La Fondazione Musica per Roma annuncia la diciannovesima edizione di Equilibrio, il festival di danza contemporanea di Roma che presenta il meglio della coreografia internazionale all’Auditorium Parco della Musica.

Il cartellone 2025 si snoda per due settimane – dal 10 al 22 febbraio – tra i nomi più significativi della scena europea, come Maud Le Pladec, Trajal Harrell, i Leoni d’oro Alessandro Sciarroni e Anne Teresa de Keersmaeker, assieme a Radouan Mriziga, e gli autori più interessanti della penisola iberica Marcos Morau, Jesús Rubio Gamo e Marco da Silva Ferreira.

Ritmo, percussione e musica dal vivo sono gli elementi principali di questa edizione: si inizia dallo spettacolo inaugurale Counting stars with you [musiques femmes] dove Maud Le Pladec fa rivivere le musiche dimenticate di compositrici di ogni epoca, si passa poi alle Quattro stagioni vivaldiane reinterpretate dai performer di ROSAS per continuare con gli straordinari xilofoni baschi di Kukai Dantza per concludere nella serata finale con i bit inarrestabili di Bisonte del portoghese Marco da Silva Ferreira.

Per il quarto anno di seguito il Festival Equilibrio propone una coreografia di Marcos Morau: questa volta si tratta del lavoro corale Cathedral, interpretato dai danzatori ventenni del Ballet Junior di Genève, che presentano nella stessa serata una nuova versione di Turning, la performance di Alessandro Sciarroni basata sulla rotazione vorticosa dei corpi.

Equilibrio rinnova anche l’intreccio con la stagione Orbita Spellbound, allargando la programmazione al Teatro Biblioteca Quarticciolo e al Teatro Palladium, e presentando le ultime creazioni di Luna Cenere, Valentina Dal Mas, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni. Immancabile il ritorno dell’attesissima Notte a Teatro per bambine e bambini con gli spettacoli per famiglie.

Un’edizione che si preannuncia “irriverente, con un taglio pop e militante” e capace di coinvolgere tanto gli appassionati quanto chi per la prima volta si affaccia al mondo della danza.

Con orgoglio la Fondazione Musica per Roma inaugura la 19^ edizione di Equilibrio, il Festival di danza contemporanea della Città di Roma. Nella sua programmazione sfaccettata e di riconosciuta qualità, la manifestazione amplia il ricco tessuto della nostra offerta culturale: con la sua capacità di parlare a pubblici diversi e intercettare le istanze della società, la danza contemporanea è in grado di creare connessioni profonde, diventando un linguaggio universale che si radica nella comunità e, al contempo, favorisce il dialogo con il panorama artistico internazionale.

Accanto alla musica e al cinema, la danza completa l’offerta culturale dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, portando con sé nuovi sguardi e opportunità di riflessione collettiva. Il Festival Equilibrio, diretto da Emanuele Masi, infatti rappresenta oggi non solo un momento di produzione artistica, ma anche un’occasione per riaffermare il ruolo della danza contemporanea come elemento cardine di una proposta culturale capace di innovare, includere e ispirare.

Raffaele Ranucci

Amministratore Delegato

Fondazione Musica per Roma

E’ un programma irriverente, pop e militante quello di Equilibrio 2025, che ci restituisce tutte le inquietudini e l’attivismo di una generazione di coreografi millennial.

C’è spazio per una rivendicazione artistica contro l’esclusione delle donne dalla storia della musica e per la sarcastica rappresentazione della più stereotipata gestualità virile; ci sono corpi esposti nelle loro fragilità e ci sono fragilità che finalmente prendono voce grazie al gesto danzato; c’è la denuncia del cambiamento climatico espressa attraverso le note di Vivaldi e c’è la musica tradizionale come elemento identitario di una comunità.

La danza, anzi la coreografia, si conferma come un medium in grado di essere molto di più della semplice rappresentazione estetica del movimento: spettacoli che si prestano a più livelli di lettura offrono – a chi lo desidera – domande e interpretazioni sul mondo che ci circonda.

In equilibrio tra stili e discipline, l’edizione 2025 vuole affermare ancora una volta quanto un linguaggio immateriale come la danza – effimero come il gesto e non-verbale come il movimento – abbia ancora tanto da dire.

Emanuele Masi

Direttore artistico

Festival Equilibrio

Lunedì 10

Sala Petrassi ore 21

Maud Le Pladec

Centre Chorégraphique National d’OrléansCounting stars with you

(musiques femmes)

Prima italiana

Mercoledì 12

Teatro Studio Borgna ore 21

Trajal Harrell

Dancer of the year

Giovedì 13

Sala Petrassi ore 21

Marcos Morau

Cathedral

Alessandro Sciarroni

Turning _ motion sickness remix

Ballet Junior de Genève

Prima italiana

Venerdì 14

Teatro Biblioteca Quarticciolo ore 21

LUNA CENERE / Antonio Raia

Mercurio

Presentato da ORBITA | Spellbound

in collaborazione con Festival Equilibrio

sabato 15

Teatro Studio Borgna ore 19

VALENTINA DAL MAS

DA DOVE GUARDI IL MONDO?

Spettacolo per famiglie

la Notte a teatro

Per bambine e bambini

Sala Petrassi ore 21

Rachid Ouramdane

Chaillot – Théâtre national de la DanseContre-Nature

Prima italiana

domenica 16

Teatro Studio Borgna ore 11

VALENTINA DAL MAS

DA DOVE GUARDI IL MONDO?

Spettacolo per famiglie

Teatro Studio Borgna ore 18

VALENTINA DAL MAS

LUISA

lunedì 17

Sala Petrassi ore 21

LUNA CENERE

VANISHING PLACE

Mercoledì 19

Sala Petrassi ore 21

Anne Teresa De Keersmaeker, Radouan Mriziga

Rosas

Il Cimento dell’Armonia

e dell’Inventione

Prima italiana

giovedì 20

Sala Petrassi ore 21

JESÚS RUBIO GAMO

Kukai Dantza

TXALAPARTA

Prima italiana

con il sostegno di

venerdì 21

Teatro Palladium ore 20.30

Compagnia Abbondanza/Bertoni

Viro

Presentato da ORBITA | Spellbound

in collaborazione con Festival Equilibrio

Sabato 22

Sala Petrassi ore 21

Marco da Silva Ferreira

Bisonte

Prima italiana

Lunedì 10

Sala Petrassi ore 21

Maud Le Pladec

Centre Chorégraphique National d’OrléansCounting stars with you (musiques femmes)

Prima italiana

Ideazione e coreografia

Maud Le PladecDrammaturgia musicale

Maud Le Pladec, Tom Pauwels (Ensemble Ictus)

Composizione musicale, arrangiamento e interpretazione Chloé ThéveninCompositrici

Kassia da Constantinopoli, Madame Gandhi, Anna Caragnano & Donato Dozzy, Elysia Crampton, Barbara Strozzi, Laura Steenberge, le donne di Blera e Giovanna Marini, Lucie Antunes, Chloé, Beautiful Chorus, MT. Sims, Planningtorock et The Knife…

Preparazione vocale e assistente alla drammaturgia musicale

Dalila Khatir

Costumi Christelle KocherLuci e scenografia Éric Soyer

Drammaturgia Baudouin Woehl

Trucco Ruben MasoliverAcconciature Andrea Idini

Direttore generale Fabrice Le FurResponsabile luci Nicolas Marc

Responsabile audio

Justine PommereauFotografi: Alexandre HaefeliInterpreti Esther Bachs Viñuela,

Chandra Grangean, Pere Jou,

Alice Lada, Aure Wachter,

Solène Wachter

Produzione Centre chorégraphique national d’Orléans

Coproduzione

Festival Montpellier Danse 2021, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Festival NEXT Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai & Valenciennes,

La Soufflerie – Rezé, la Scène nationale d’Orléans

Distribuzione e sviluppo

A propic / Line Rousseau & Marion Gauvent #

Un ringraziamento a

Yannick Guédon e

Giovanna Marini

Durata 60 minuti

In questo manifesto coreografico e musicale Maud Le Pladec dà voce alle compositrici dimenticate della storia della musica e, con l’aiuto di Tom Pauwels dell’ensemble Ictus e di Chloé Thévenin, traccia una linea segreta e intima attraverso il patrimonio musicale di oltre un millennio. Partiture di Kassia di Costantinopoli, Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi, Clara Schumann, Ethel Smyth e Lucie Antunes, tra le altre, delineano una nuova storia della musica scritta da compositrici e portano il pubblico a interrogarsi su quali nomi sono inscritti nella nostra memoria collettiva nella quale le autrici restano per lo più invisibili.

In Counting stars with you (musiques femmes) l’interazione tra corpo e musica è al centro del lavoro della coreografa francese, artista di spicco della scena internazionale e recentemente autrice delle coreografie per le cerimonie dei giochi olimpici e paralimpici di Parigi. Respiri, canti, suoni e voci si combinano con un linguaggio del corpo sensuale e potente di rara energia, trascinando sei interpreti dalle straordinarie capacità vocali in una performance mozzafiato.

Mercoledì 12

Teatro Studio Borgna ore 21

Trajal Harrell

Dancer of the year

Coreografia, performance, costumi e sound design Trajal Harrell

Drammaturgia Sara Jansen

Produzione

Zurich Dance Ensemble

Coproduzione KunstenfestivaldesArts, Kanal – Centre Pompidou, Impulstanz Festival, Schauspielhaus Bochum, Bit Theatergarasjen, Festival d’Automne a Paris, Lafayette Anticipation, Museum Ludwig, Dampfzentrale Bern, Schauspielhaus Zurich

Distribuzione Art Happens,

Zürich Dance Ensemble

Durata 50 minuti

Incontro con l’artista

Al termine dello spettacolo

Emanuele Masi

dialoga con Trajal Harrell“Una cosa è essere nominati danzatori dell’anno, un’altra è cercare di farne qualcosa”. Questa è la dichiarazione a partire dalla quale Trajal Harrell crea Dancer of the year, assolo nato in seguito al prestigioso riconoscimento della rivista tedesca Tanz nel 2018.

In questa performance, intima e autobiografica, Trajal Harrell rivisita gestualità e movimenti che ne hanno attraversato il corpo di performer, esplorandone il curriculum artistico unico e influenzato da differenti linguaggi come il voguing newyorkese, la postmodern dance e il butoh giapponese.

Inoltre, tra gli elementi che hanno caratterizzato la creazione di Dance of the year, troviamo una riflessione sull’orientalismo e sull’appropriazione culturale nella danza moderna, oltre che sul legame storico tra danza ed esotismo, erotismo e prostituzione: non è lontana l’influenza del coreografo giapponese Tatsumi Hijikata, che chiedeva ai suoi danzatori di lavorare nei nightclub per guadagnarsi da vivere.

Emergono la fragilità e l’umorismo che pervadono tutte le opere di uno degli artisti più interessanti della scena mondiale, che nel 2024 ha ricevuto il Leone d’argento della Biennale di Venezia con una motivazione che chiosava così: “Ridiamo con la stessa rapidità con la quale piangiamo, in un ottovolante di emozioni”.

Giovedì 13

Sala Petrassi ore 21

Marcos Morau / Alessandro Sciarroni

Cathedral / Turning _ motion sickness remix

Ballet Junior de Genève

CATHEDRAL

Coreografia Marcos Morau

rimontata da Valentin Goniot

Assistente Alma MunteanuMusica Arvo PärtLuci Mårten K. Axelsson

Scene e costumi Silvia DelaugneaMarionette Christopher Kiss

Creato nell’ottobre 2019

per lo Scapino Ballet Rotterdam; entrato nel repertorio del Ballet Junior de Genève nel maggio 2023

Durata 27 minuti

Composto da oltre trenta giovanissimi danzatori e danzatrici provenienti da tutto il mondo, dal 1980 il Ballet Junior de Genève è un vero e proprio trampolino di lancio per avviare una carriera professionale nelle più grandi compagnie di danza.

In Cathedral la musica spirituale di Arvo Pärt fa da cornice a una coreografia misteriosa in cui ritroviamo gli elementi più caratteristici del linguaggio artistico di Marcos Morau, ospite per la quarta volta consecutiva a Equilibrio: un’estetica visiva rigorosa, impressionanti quadri di insieme, pupazzi immaginifici e una cura estrema per i dettagli. Ma soprattutto ne caratterizza la cifra stilistica un genere di movimento originale chiamato KOVA, un linguaggio astratto, segmentato e controintuitivo in cui i danzatori si concentrano sullo spazio e sul corpo, collegandosi alle forme che li circondano invece che alle emozioni o ai sentimenti.Prima italiana

TURNING_motion sickness remix

Coreografia Alessandro Sciarroni

Styling Ettore Lombardi

Luci Sébastien Lefèvre

Consulente alla drammaturgia e preparazione fisica

Elena Giannotti

Nuova versione 31 maggio 2024 per Ballet Junior de Genève

Durata 30 minuti

Composto da oltre trenta giovanissimi danzatori e danzatrici provenienti da tutto il mondo, dal 1980 il Ballet Junior de Genève è un vero e proprio trampolino di lancio per avviare una carriera professionale nelle più grandi compagnie di danza.

In Cathedral la musica spirituale di Arvo Pärt fa da cornice a una coreografia misteriosa in cui ritroviamo gli elementi più caratteristici del linguaggio artistico di Marcos Morau, ospite per la quarta volta consecutiva a Equilibrio: un’estetica visiva rigorosa, impressionanti quadri di insieme, pupazzi immaginifici e una cura estrema per i dettagli. Ma soprattutto ne caratterizza la cifra stilistica un genere di movimento originale chiamato KOVA, un linguaggio astratto, segmentato e controintuitivo in cui i danzatori si concentrano sullo spazio e sul corpo, collegandosi alle forme che li circondano invece che alle emozioni o ai sentimenti.

Alessandro Sciarroni, Leone d’oro alla carriera nel 2019, è l’artista che forse più di ogni altro ha indagato la ripetizione di una pratica fino ai limiti della resistenza fisica spinto dall’idea che “il tempo si dilata quando fai a lungo una sola cosa”. Ormai dieci anni fa, ha iniziato a lavorare sul concetto di Turning, originandone diverse versioni performative con il coinvolgimento di interpreti differenti, così come di artisti visivi, musicisti e designer, chiamati dall’artista ad interpretare la stessa azione secondo la propria sensibilità. Il termine inglese viene rappresentato in scena in maniera letterale attraverso l’azione dei corpi che ruotano intorno al proprio asse e che si sviluppa in un viaggio psicofisico emozionale, in una danza di durata, ricordandoci che turning può significare anche evolvere, trasformare.

venerdì 14

Teatro Biblioteca Quarticciolo ore 21

LUNA CENERE / Antonio Raia

MERCURIO

Presentato da ORBITA | Spellbound Centro Nazionale

di Produzione della Danza

in collaborazione con

Fondazione Musica per Roma – Festival Equilibrio

Coreografia e danza

Luna Cenere

Musica Antonio Raia

Consulenza, disegno luci

e direzione tecnica Nicola Mancini

Management Domenico Garofalo

Co-produzione

We-Start, Centro di Produzione Piemonte Orientale, Bolzano Danza | Tanz Bozen, OperaEstate Festival e FDE Festival Danza Estate Bergamo

in collaborazione con

Bergamo Jazz Festival

nell’ambito del progetto BoNo!

Con il sostegno di puntozerovaleriaapicella

e il sostegno pre-produttivo di Movimento Danza – Napoli

Produzione esecutiva Zebra Cultural Zoo, WeStartDurata 50 minuti

Incontro con l’artista

Al termine dello spettacolo

Valentina Marini

ed Emanuele Masi

dialogano con

Luna Cenere e Antonio Raia

Mercurio nasce dall’incontro tra la coreografa e performer Luna Cenere e il compositore e sassofonista Antonio Raia. Il mercurio, sia come elemento chimico che, come figura mitologica, incarna una notevole dualità. Come metallo è unico nel suo essere allo stato liquido a temperatura ambiente, manifestando così una peculiare combinazione di fluidità e coesione. Così come il metallo, che si manifesta nella capacità di connettere elementi apparentemente contrastanti, la performance si sviluppa attraverso il fluire di componenti eterogenei. La ricerca dei due artisti trova linfa anche nel contesto mitologico dove il dio Mercurio è spesso associato alla fusione di caratteristiche contrapposte. Come messaggero degli dèi nella mitologia romana, Mercurio funge da tramite tra il divino e l’umano, unendo mondi diversi, simboleggia la dualità tra cielo e terra, tra maschile e femminile, tra luce e oscurità. La performance diventa così metafora potente per l’armonizzazione degli elementi contrastanti, rappresentando un equilibrio tra opposti apparentemente inconciliabili. L’azione si trasforma continuamente in una celebrazione della trasformazione, delle obliquità di senso e l’audace esperimento dimostra che la forza della musica risiede così come nell’assenza di suoni quanto nelle crepe di melodie fatte emergere dalle ombre e che la danza può brillare anche quando privata di movimenti prevedibili.

sabato 15

Teatro Studio Borgna ore 19

domenica 16

Teatro Studio Borgna ore 11

VALENTINA DAL MAS

DA DOVE GUARDI IL MONDO?

Spettacolo per famiglie. Consigliato a partire

dai 6 anni di età

Spettacolo vincitore del

Premio Scenario Infanzia 2017

Di e con Valentina Dal Mas

Testo originale Valentina Dal Mas

Luci Martina Ambrosini

Direzione tecnica Matteo Balbo

Coproduzione Compagnia Abbondanza/Bertoni,

La Piccionaia-Centro di produzione teatrale

Durata 45 minuti

Valentina Dal Mas, autrice e danzatrice di grande espressività, mette in scena con infinita dolcezza il racconto di una bambina immaginaria che, a nove anni, non ha ancora imparato a scrivere.

Danya è l’eccezione che non conferma la regola: lungo il cammino che porta alla scrittura si ferma, perde dei pezzi o forse le mancano quelli giusti per lei.

Passo dopo passo incontra quattro amici, ognuno portatore di qualità fisiche, caratteriali e comportamentali che li rendono diversi e unici di fronte ai suoi occhi curiosi. Il primo si distingue per fermezza e precisione, il secondo per determinazione e rigore, il terzo per fantasia e desiderio di scoperta, il quarto per volontà di raccogliere e unire. Danya impara a conoscere i quattro amici: si diverte a provare ad essere come loro nel modo di muoversi, di parlare e di relazionarsi con gli altri e il mondo. Di ognuno conserva un pezzo e, pezzo dopo pezzo, Danya riesce a metterli insieme e a riprendere il cammino per giungere al suo “punto di allegria”.

sabato 15

LA Notte a teatro

Residenza notturna con laboratorio per bambini e bambine

Iscrizione obbligatoria, posti limitati

Ideazione Emanuele Masi

Con Valentina Dal Mas

Produzione

Fondazione Musica per Roma