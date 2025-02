AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 5 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

AULA

📌12.15 Almasri. Informativa urgente Ministri Piantedosi, Nordio. Diretta webtv, youtube, canale satellitare Camera, Rai.

📌15 Question time con i Ministri: Ciriani, Pichetto Fratin, Calderone e Calderoli

📌16.15 dichiarazione di voto su fiducia Dl Cultura. Dalle 18 votazioni per appello nominale

COMMISSIONI

📌 8.30_Esteri Camera e Senato_Audizione Ministro Tajani su Consiglio Affari esteri 27 gennaio

📌10_Attività produttive_Audizioni su commercio nei centri storici

📌10.15_Esteri_Audizioni su documento triennale programmazione cooperazione allo sviluppo

📌10.20_Attività produttive_Audizione Confesercenti su Intelligenza Artificiale nel commercio elettronico

📌10.30_Trasporti e Attività produttive_Audizioni su call center (Presidente Garante privacy Stanzione, Asstel e associazioni sindacali e di categoria)

📌11_Affari costituzionali_Audizioni di giuristi su Roma capitale (Celotto, Giglioni, Sterpa)

📌11_Cultura_Audizioni su accesso a corsi laurea medicina

📌13.30_Covid_Seguito audizione JC-Electronics

📌14.45_Esteri_Audizione di UNITAID su attuazione Piano Mattei

📌14.45_Affari sociali_Audizione Conferenza regioni su riordino professioni sanitarie

📌15_Ambiente_Audizioni ANCI e ISPRA su gestione rifiuti tessili

📌15_Affari sociali_Audizioni su terapie digitali (Rappresentanti Ministero salute, Silvio Garattini, Federazioni medici)

📌15.15_Esteri e Politiche Ue_Audizione ambasciatore di Polonia su priorità semestre polacco

📌15.25_Ambiente_Audizioni su gestione autonoma servizio idrico (ANEA, Utilitalia, Commissario Fatuzzo)

EVENTI

📌9.30 Sala Cenacolo. Convegno: “Una sfida per la sanità del futuro: i centri di

medical education per l’ ’empowerment e la patient education”

(On. Cesa)

📌11.30 Aula Gruppi. Convegno “Legge bavaglio e libertà di stampa. La

Commissione europea demolisce l’emendamento Costa”

(Gruppo Movimento 5 Stelle)

📌16 Sala Refettorio. Presentazione del libro “Le metacompetenze. Per la formazione della persona e la formazione al lavoro” di Damiano

Previtali. On. Cangiano

CONFERENZE STAMPA

📌10 Riequilibriamo i poteri. Ripristiniamo l’art. 68 della Costituzione. Alberto Bagnai

📌11.30 Carnevale storico di Ascoli. Giorgia Latini

📌13 Presentazione del Congresso nazionale di sinistra per Israele. Piero Fassino

📌14.30 Presentazione fondo esdebitazione – un supporto tecnico per chi si trova in difficoltà. Carmen Letizia Giorgianni

📌16 I paesaggi terrazzati viticoli e agricoli del canavese diventano patrimonio nazionale. Alessandro Giglio Vigna