(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 “Udine, scontri tra tifosi: ANFP soddisfatta per convalida arresti e

condanne ai teppisti del calcio”

L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia esprime soddisfazione per la

convalida degli arresti e le condanne comminate nei confronti degli otto

responsabili degli scontri tra tifosi dell’Udinese e del Venezia, avvenuti

sabato scorso nei pressi della stazione di Basiliano.

Il tempestivo intervento delle forze di polizia ha evitato conseguenze ben

più gravi e ha permesso di assicurare alla giustizia gli autori delle

violenze. La decisione del GIP di disporre condanne significative tramite

patteggiamento – con pene fino a due anni di reclusione e l’aggravamento per

chi ha aggredito gli operatori di polizia – conferma la fermezza dello Stato

nel contrastare ogni forma di violenza legata al mondo del calcio.

L’adozione del Daspo quinquennale per tutti gli arrestati, con obbligo di

firma per i residenti a Udine, rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno

per garantire la sicurezza negli stadi e nelle aree urbane. L’Associazione

ribadisce il proprio sostegno a tutte le forze di polizia e ai funzionari

che, con professionalità e determinazione, continuano a lavorare per

prevenire e reprimere fenomeni di violenza, assicurando che il calcio

rimanga un momento di aggregazione e passione sportiva, non un pretesto per

azioni criminali.

Così in una nota Enzo Letizia segretario dell’associazione nazionale

funzionari di polizia