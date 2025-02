COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – PRO MEMORIA SOPRALLUOGO CANTIERE NUOVO PONTE SUL MAGRA ULTIMO VARO

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA SANTO STEFANO MAGRA E CEPARANA

Sopralluogo tecnico per il varo dell’ultima tratta dell’impalcato del nuovo ponte sul Magra

oggi, lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 11,30, presso l’area di cantiere lato Santo Stefano Magra, via Arenelle

Si invia il link per la geolocalizzazione:

https://maps.app.goo.gl/WCoJnVxB9Qzo88k36

La Spezia, 3 febbraio 2025

