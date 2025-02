Anticorruzione e Trasparenza: approvato il piano triennale 2025-2027 – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

Anticorruzione e Trasparenza: approvato il piano triennale 2025-2027

I progetti e le novità operative

Monza, 3 febbraio 2025. Prosegue l’impegno del Comune di Monza nell’ambito del potenziamento della Trasparenza Amministrativa e delle azioni di prevenzione della corruzione.

La Giunta ha infatti approvato il nuovo piano triennale 2025-2027, illustrato in sede di Commissione Consiliare n. 4: Affari Generali – Partecipazione e Politiche Giovanili – Comunicazione – Rapporti Istituzionali – Sport – Istruzione e Personale – Legalità, che introduce diverse novità operative dopo il successo ottenuto nel triennio precedente, al termine del quale è stato registrato un grado complessivo di attuazione delle misure di anticorruzione e trasparenza pari all’89%, ben superiore al target previsto dal relativo indicatore di performance, fissato al 75%.

Il coinvolgimento degli studenti. Nel contesto del nuovo piano, è stato avviato il progetto “Scuola e legalità: un impegno in comune” dedicato agli alunni delle scuole secondarie superiori di Monza.

Il progetto, che ha preso avvio a novembre 2024 e per le sessioni formative previste nella sede del Municipio prenderà il via il prossimo mercoledì 5 febbraio, prevede l’organizzazione di incontri formativi sui temi della legalità e su funzioni e compiti dell’organizzazione comunale, la conoscenza dei luoghi e dei protagonisti del processo di formulazione delle decisioni politico-amministrative della città attraverso visite guidate, l’esecuzione di specifiche attività didattiche sui temi affrontati, la partecipazione ad uno specifico Concorso d’Idee.

Ispezioni e appalti. Il Piano prevede l’attivazione sperimentale di uno specifico Nucleo ispettivo all’interno della Polizia locale, con l’obiettivo di monitorare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità attraverso controlli a campione sugli operatori, sui procedimenti e sulle attività amministrative.

Il piano 2025-2027 prevede inoltre l’inserimento nelle procedure di appalto e nelle autorizzazioni edilizie del nuovo Protocollo d’Intesa per la sicurezza nei cantieri pubblici e privati, sottoscritto a dicembre 2024 con le Organizzazioni Sindacali, per promuovere azioni di contrasto all’illegalità nel settore edile.

Altre novità riguardano l’adozione del nuovo Codice di Comportamento del Comune di Monza adeguato alle nuove indicazioni contenute nel DPR n. 81/2023; l’elaborazione di un Protocollo d’Intesa per la Legalità negli appalti e l’aggiornamento del Codice Etico del Comune di Monza per rafforzare il contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e, infine, l’avvio delle attività di contrasto al riciclaggio.