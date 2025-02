(ACON) VIABILIT. CIMPELLO-SEQUALS, MORETUZZO (PAT-CIV): NO OPERE DEVASTANTI

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 3 feb – “La straordinaria e tempestiva

mobilitazione di 14 mila 462 persone per impedire il collegamento

Cimpello-Sequals-Gemona nell’area collinare dimostra la grande

sensibilit? delle comunit? a difesa del loro territorio contro il

rischio concreto di una sua possibile devastazione”.

Cos?, in una nota, il capogruppo del Patto per l’Autonomia –

Civica FVG, Massimo Moretuzzo, che aggiunge: “La consegna odierna

delle firme, raccolte nei mesi scorsi, al presidente del

Consiglio regionale afferma la forte contrariet? alla possibile

infrastruttura per il suo impatto sull’ambiente e sul paesaggio,

che pregiudicherebbe anche uno sviluppo turistico sostenibile”.

“Si tratta di un principio importante di cui la Giunta Fedriga

deve tener conto – aggiunge Moretuzzo -. Allo stato attuale, di

certezze non ce ne sono, tranne che la volont?

dell’amministrazione regionale rimane quella di trovare un

ulteriore tracciato da imporre a qualche altro territorio,

spostando il problema e dimostrando cos? ancora una volta

l’assenza di un ragionamento complessivo e partecipato sulla

strategicit? di infrastrutture di questo tipo”.

ACON/COM/aa

031857 FEB 25